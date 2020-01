Llegaron al altar. Después de cerca de dos años de noviazgo, la actriz de “Riverdale” Vanessa Morgan y su novio Michael Kopech contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos más íntimos.

La pareja se dio el “Sí” en Walton House en Homestead, Florida. Ella lució un hermoso vestido diseñado por Eisen Stein Bridal; mientras que él, un terno beige claro. Para la recepción, la joven cambió su atuendo por un traje más sencillo que hacía juego con unas zapatillas blancas deportivas que tenían la inscripción “novia”.

“Ambos sabíamos el primer día que nos conocimos que ‘esto es todo’ y estoy tan emocionada de que hoy oficialmente comience nuestro ‘para siempre’. Hoy prometí amar a mi mejor amigo toda la vida y fue un día que pasé con quienes amamos en una habitación llena de amor sin fin. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida con él”, dijo Morgan a E! News.

Entre los actores de la serie que acompañaron a la artista estuvieron Skeet Ulrich, Drew Tanner y Madelaine Petsch. Esta última interpreta a la novia de Vanessa en el drama juvenil y fue elegida como una de sus damas de honor.

El matrimonio es un paso muy importante en sus vidas; por eso, a continuación, te contamos cómo surgió la historia de amor entre la actriz de “Riverdale” y la estrella de la MLB.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Ambos se conocieron hace un par de años gracias a las redes sociales cuando la actriz navegaba por Instagram y se topó con el perfil del jugador profesional de béisbol Michael Kopech, al ver sus fotos dijo que “era el chico de sus sueños”.

Tras ello, empezaron a seguirse también en Twitter y tras hablar por estos medios durante algunos meses, tomaron la decisión de encontrarse en Chicago. La cita fue en junio de 2018.

Al día siguiente que se vieron, él le envió un mensaje de texto en la que le decía que “fue la mejor primera cita” que había tenido.

Luego de que se conocieran personalmente, las salidas empezaron a ser más continuas y Vanessa Morgan lo hacía saber en sus redes sociales. Una de las historias que compartió la joven que interpreta a Toni Topaz, en “Riverdale”, tenía escrito: “Picnics + him”, acompañado de un emoji de corazón rojo y otro con ojos de corazón.

En otra publicación, pero en Twitter, del 24 de junio, la actriz de 27 años que se encontraba en las gradas escribió: “Lol, tratando de fingir que entiendo las reglas del béisbol @KnightsBaseball”.

Vanessa Morgan y Michael Kopech desde que empezaron una relación publican fotos del amor que se sienten (Foto: Instagram)

PEDIDA DE MANO

El deportista de 23 años le pidió la mano a su amada el 4 de julio de 2018. El lugar: bajo las cascadas de Mooney, en Arizona.

“Puede que nuestra relación no tenga sentido para muchos, pero no lo hacemos por ellos. ¿Por qué deberíamos esperar? Te quedaste a mi lado cuando pensé que había perdido la cabeza y cuando mi vida cambió, a veces te quedaste, aunque no lo mereciera. Me has querido cómo soy desde el primer día”, escribió el deportista junto al video de la pedida de mano.

En el video se ve a Kopech arrodillado pidiéndole a su amada para que se convierta en su esposa. Tras recibir el “Sí, quiero”, se dieron un beso y abrazaron emocionados.

El momento que Michael Kopech le pide la mano a Vanessa Morgan (Foto: Instagram)

DESPEDIDA DE SOLTERA

En la víspera de Año Nuevo, los amigos de la coprotagonista de “Riverdale” le hicieron una despedida de soltera.

“Qué par de días increíbles, estoy muy agradecida por hacerme sentir tan especial durante esta semana. Los quiero”, escribió.

MATRIMONIO

El matrimonio de Vanessa Morgan y Michael Kopech llegó, tanta era la felicidad de ambos, que la joven actriz no pudo contener las lágrimas cuando llegó al altar para encontrarse con quien sería su futuro esposo.

“Si no fuera por las redes sociales, nunca nos hubiéramos conocido. Gracias IG y Twitter por mi esposo”, señaló la artista.