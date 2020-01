Hace poco se reportó que Christian Bale, famoso actor de Hollywood por su papel de Batman en la trilogía de “The Dark Knight”, estaba en conversaciones con Marvel Studios para ingresar a la cuarta película del Dios del Trueno “Thor: Love and Thunder”. La película contará con la participación de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson y Taika Waititi será su director.

Por el momento, estas conversaciones se mantienen en alto secreto y muchos fans han especulado en las redes sociales qué personaje encararía el anterior “Batman”. En “Thor: Love and Thunder", Jane Foster tendrá su nuevo rol como Thor al mismo estilo que los cómics de Jason Aaron, descubriendo muchos secretos que guarda el poder de Mjolnir.

A la par, se presentarán numerosos personajes nuevos que la ayudarán en su camino para convertirse realmente en Thor. Entre ellos estará el personaje de Christian Bale, aunque aún no hay nada dicho sobre esto oficialmente porque las grabaciones todavía están programadas para finales de este año 2020.

Sin embargo, los fans no han parado de especular a quién interpretará Bale en la nueva película de Taika Waititi, en especial porque él había dicho anteriormente que no le interesaba formar parte de ninguna película de superhéroes, admitiendo en su momento que no había visto ninguna más allá de las suyas y las cintas del “Superman” de Christopher Reeve.

¿QUIÉN PODRÍA SER CHRISTIAN BALE EN “THOR: LOVE AND THUNDER”?

BETA RAY BILL

Beta Ray Bill (Foto: Marvel Comics)

Uno de los personajes más pedidos por los fans es la aparición de Beta Ray Bill en el MCU. En los cómics, el guerrero Korbinite ganó el Stormbreaker luego de un duelo contra Thor. Ya en el pasado el MCU había pronosticado la aparición de este personaje y podría ser que “Thor: Love and Thunder” sea el momento ideal para traerlo a la pantalla grande.

Además, Christian Bale es reconocido por sus grandes transformaciones corporales, así que podría entrenar lo suficiente como para representar a este curioso guerrero. Por otro lado, también podría hacer una captura de movimiento que si bien lo dejaría fuera de la pantalla grande como tal, aún participaría dando su toque personal al personaje.

DARIO AGGER / MINOTAURO

Dario Agger / Minotauro (Foto: Marvel Comics)

Considerando otro personaje que podría nacer del CGI, Bale también sería un perfecto complemento para Dario Agger, también conocido como Minotauro. Agger es el CEO de Roxxon, quien tiene la habilidad de transformarse en un Minotauro y apareció por primera vez en el cómic de “Thor” de Jason Aaron. El mismo ha sido citado por Waititi como una gran influencia para “Love and Thunder”. Esto convertiría a Bale como el principal villano de “Thor 4”, encajando perfectamente al rol de un empresario serio que de vez en cuando se transforma en un enorme monstruo.

ARES

Ares (Foto: Marvel Comics)

Sabiendo que la película traerá de regreso al Dios del Trueno, puede que otro dios aparte de la línea de Asgard aparezca en la cinta, como por ejemplo Ares, el Dios de la Guerra. El luchador olímpico es uno de los guerreros más poderosos del universo de Marvel y podría ser presentado como un aliado o como un enemigo. Christian Bale podría asumir este manto y, dependiendo de lo que Waititi esté planeando, podría seguir su camino durante algunas películas más dentro del MCU.

BALDER THE BRAVE

Balder the Brave (Foto: Marvel Comics)

Existe una posibilidad de que la película también explore un poco más el árbol genealógico de Thor ahora que Loki se ha ido, así que podría presentar a otro medio hermano como Balder the Brave en Thor 4. Él fue otorgado de invulnerabilidad con uno de los hechizos de Frigga, pero su única debilidad es el muérdago. El encuentro entre Bale como el hermano de Hemsworth podría ser un toque interesante en la película, considerando además que Karnilla sería su interés amoroso a la vez que la villana de “Thor: Love and Thunder”. Esto podría agregar nuevamente una dinámica de hermanos a la franquicia y dar más profundidad a la historia de Thor.

CUL BORSON

Cul Borson (Foto: Marvel Comics)

Nuevamente siguiendo la línea de los hermanos, Cul Borson podría ser una curiosa opción para que Bale llegue a la cuarta película de Thor. El asgardiano sediento de poder estuvo encerrado en el fondo del océano durante miles de años, pero fue gobernante de la Tierra muchas veces. Este hermano de Thor no solo podría traer seriedad a la película, sino también desafiar a Thor, Valkyria y a Jane Foster por el control de la ciudad.