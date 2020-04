La cinta “The Roads Not Taken”, que cuenta con Javier Bardem y Salma Hayek en su reparto, se podrá ver en “streaming” (emisión en línea) como parte de una iniciativa independiente que pretende mantener viva la actividad del cine mientras las salas continúan cerradas por el coronavirus.

La distribuidora Bleecker Street explicó este lunes en un comunicado de prensa que "The Roads Not Taken", tras presentarse en la Berlinale, se estrenó de forma limitada en algunos cines de Nueva York y Los Ángeles el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, el recorrido comercial de la película se vio abruptamente interrumpido cuando la crisis global del coronavirus obligó a cerrar las salas.

Como solución, la distribuidora se ha aliado con una serie de cines independientes para llevar esta película a internet este viernes de manera que los espectadores puedan alquilarla durante tres días a un precio de 12 dólares.

“Mientras contamos los días que faltan para llevar la película a los cines del país, este nuevo enfoque nos ayuda a compartirla con el público mientras también apoyamos a nuestros socios en la exhibición durante estos difíciles momentos”, afirmó el presidente de distribución de Bleecker Street, Jack Foley.

Junto a Bleecker Street participan en esta propuesta digital los cines Cinepolis Luxury Cinemas, CMX Cinemas, Bow Tie Cinemas, Laemmle Theatres y Studio Movie Grill. Los ingresos que se obtengan se dividirán entre la distribuidora y los exhibidores.

La cineasta británica Sally Potter es la mente detrás de "The Roads Not Taken", una cinta en la que, junto a Bardem y Hayek, también aparecen las actrices Elle Fanning y Laura Linney.

“The Roads not Taken” es el retrato de un hombre roto, Leo (Bardem), que, en un estado de demencia, vive vidas paralelas, una de ellas en México junto a Dolores (Hayek), mientras su hija Molly (Elle Fanning) se ocupa de él de manera conmovedora.

