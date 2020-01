Desde que comenzó todo el boom de los superhéroes en el cine, los seguidores de DC han esperado con ansias la llegada de un super evento a la pantalla grande: “Flashpoint”, una historia del 2011 que apareció en los cómics de “The Flash” en el 2011. Ahora, muchos creen que sería el momento ideal para salvar todas las películas que la compañía ha estrenado hasta ahora.

La mini serie creada por Geoff Johns y Andy Kubert tuvo resonancia en todo el universo de DC Comics cuando salió a la luz en el 2011. De hecho, se lanzó como un nuevo reinicio de todas las historietas creando a los “New 52”, con los efectos de “Flashpoint” aún vigentes hasta el día de hoy, Pero, ¿realmente se podría hacer una adaptación cinematográfica de ello?

La respuesta inmediata a esta pregunta es sí, ya que se hizo en el 2013 con “Justice League: The Flashpoint Paradox”, una película animada de este evento producido por Warner Bros, aunque la pregunta va más dirigido al universo cinematográfico que tienen de carne y hueso. La respuesta sigue siendo afirmativa, pero con algunos cambios en ella.

Muchos creen que aún hay tiempo para que DC y Warner creen una versión de “Flashpoint” con Ezra Miller para que funcione dentro del DCEU, en primer lugar porque este universo cinematográfico no es el mismo con el que comenzó en el 2013. Si bien Zack Snyder comenzó todo en el 2013 con “Man of Steel”, no fue sino hasta “Batman v Superman: Dawn of Justice” que realmente se vio un universo interconectado entre las películas de DC.

Lastimosamente, las cosas no fueron bien para el plan que tenía la compañía luego del estreno de “Justice League” en el 2017. Las modificaciones que hizo Joss Whedon “arruinaron” el plan para el futuro del DCEU y presuntamente los planes fueron abandonados a este punto. En los últimos años, se ha visto como poco a poco este universo cinematográfico volvía estar a flote, aunque solo por algunas cuantas películas.

Si bien por un lado DC ha permitido que directores como Matt Reeves y Todd Phillips crearan sus propias versiones con sus famosos personajes, por otro lado “Wonder Woman 1984”, “Aquaman 2” y “Birds of Prey” parecen más parte de un mismo universo del cine que franquicias separadas entre si.

La portada de "Flashpoint" (Foto: DC Comics)

Es en este contexto que una película de “Flashpoint” podría funcionar de dos formas muy distintas. La primera es si realmente Warner Bros quiere mantener un universo unificado y que las películas futuras interactúen entre sí, o si prefiere tener a los mundos del multiverso de DC separados con historias independientes.

Muchietti, el director de la actual película de “Flash” con Ezra Miller, ha confesado en el pasado que su cinta es una diferente a lo que se vio en “Flashpoint”, pero no se ha confirmado nada sobre si esta sería o no el principal argumento de su trama. Los fans esperarían una adaptación fiel al cómic de Geoff John, pero su responsable podría dar un giro de tuerca con respecto a lo que DC y Warner quieran.

De cualquier forma esta no sería la primera vez que esta alianza realiza algo parecido, ya que en la serie de televisión “The Flash” de The CW hubo un evento con el mismo nombre. Hacerlo en el cine significaría algo mucho más grande y podría traer a la vista de todos personajes icónicos de DC como Reverse Flash o Iris West.

En el pasado ya se había comentado la idea de que esto sucediera. Por ejemplo, Jeffrey Dean Morgan, quien tuvo el rol de Thomas Wayne en “Batman v Superman” comentó en su momento que podría ser Batman en “Flashpoint” e incluso en el 2016 se bocetó que Ben Affleck aparecería como el 'Caballero de la Noche’ en la película.

Al final, existen muchas posibilidades para que el director adapte “Flashpoint” a la pantalla grande, utilizándola como excusa para unir las diferentes películas del DCEU y poder hacer un “reinicio” a ciertas cosas que no funcionaron en el pasado. De esta manera incluso podrían explicar el cambio de actor de Ben Affleck a otro o su paso a Robert Pattinson si es que la trilogía de Matt Reeves se une al “Aquaman” de Jason Momoa y a la “Wonder Woman” de Gal Gadot.