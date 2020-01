Incluso después de más de 10 años desde su estreno, “The Dark Knight” aún sigue siendo tema de conversación entre los fans del cine de superhéroes. Esta cinta protagonizada por Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman y otros reconocidos actores del medio, es considerada por los seguidores de DC Comics como una de las mejores adaptaciones que se han hecho al cine de Batman.

Pero de todos ellos, quien siempre destacó fue Heath Ledger con su papel como el Joker, alzándose por muchos años como el ideal intérprete en carne y hueso del famoso criminal en los cómics. Luego de su muerte, su trabajo se inmortalizó con la película “The Dark Knight” ya sea por su maniática risa, sus memorables líneas o incluso por sus momentos inspiradores.

Entre estos, se encuentra un momento en especial que ha crecido más como una verdad absoluta que un rumor de Internet: Heath Ledger improvisó toda la escena de la explosión del hospital, demostrando el increíble talento actoral de Ledger para improvisar en los momentos menos esperados.

La icónica escena del hospital causó mucha impresión porque Christopher Nolan hizo volar un edificio entero para la toma, aunque esto significaba que solo lo podía hacer una vez. En la pantalla se observa como el Joker camina fuera del hospital al mismo tiempo que las bombas explotan, sin corte de cámara hasta que se encuentra a salvo en un enorme bus.

Sin embargo, la escena muestra que el Joker está momentáneamente confuso porque la carga no explota al instante, sino que lo hace dentro de unos segundos a modo de una enorme explosión que lo agarra por sorpresa y le da pie a salir huyendo de allí.

Por años, este momento se ha atribuido a las habilidades de Ledger en la improvisación, pensando que él tenía que mantenerse en personaje hasta que la escena se complete. Los fans creyeron que la inquietud del Joker era una decisión del momento y la sorpresa fue genuina de parte de Ledger.

Heath Ledger no improvisó la escena del hospital (Foto: Warner Bros.)

No obstante, se ha revelado que este no fue el caso y la pausa siempre fue planeada por Nolan para hacer la escena como la quería y mantener a salvo a Ledger. Esto lo confirmó el director en una aparición especial de “Gotham Uncovered: Creation of a Scene” que era parte de la edición de casa de “The Dark Knight”:

“(El supervisor de efectos especiales Chris Corbould) pudo idear un escenario en el que Heath podría estar saliendo del edificio principal, porque lo que Chris trabajó es que si poner un pequeño espacio en el primer set de explosiones, estas se detienen como si algo hubiera salido mal y el Joker tendría un segundo para mirar alrededor sorprendido así como se sorprendió la audiencia,” comenta Nolan sobre la clásica escena.

“Luego, la explosión mayor viene y él salta directamente al bus escolar. De esta manera, (Chris) pudo llegar a un escenario práctico en el que podríamos tomar a un actor principal, sacarlo de un edificio que está a punto de ser destruido y, literalmente, dejar que se destruya por completo,” finalizó el director la historia de lo que pasó en realidad en ese momento.

La verdad detrás de la icónica escena de Heath Ledger en "The Dark Knight", cinta dirigida por Christopher Nolan (Foto: Warner Bros.)

Si bien la idea de que Ledger pudo salvar una escena perdida o fallida hace una gran historia sobre “The Dark Knight”, la realidad es que eso no fue verdad. No solamente la misma pasó exactamente como el equipo de Nolan quiso, sino también lo lograron luego de una extensa práctica de campo.

Considerando que el edificio que se demolió fue real, las implicancias de seguridad eran vitales para lograr la escena. Los ensayos debieron ser muy meticulosos para que todo el equipo de grabación esté en una misma página al momento de rodar para no ocasionar un accidente al protagonista de la película.

Por otro lado, la declaración de Nolan no quita el hecho de que Ledger hizo una excelente representación del Joker en “The Dark Knight”. Incluso no se precisa si la pausa que ensayaron iba a ser tan larga, así que puede que incluso Ledger haya improvisado un poco más de la cuenta para crear ese recordado momento.

Esto habría llevado a que un rumor de Internet se convirtiera en una verdad incuestionable para los fans de la película, pero nada más lejano de la realidad: la icónica escena de Ledger en el hospital no fue improvisada. Este es un excelente ejemplo de no creer todo lo que se lee en la web y como la información falsa puede esparcirse rápidamente por todo el mundo.

VIDEO RECOMENDADO

"Joker" lidera nominaciones a los Óscar