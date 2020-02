A finales de los años 90 y a inicios de los 2000, dos franquicias de videojuegos saltaron al estrellato por ser extremadamente terroríficas en su tiempo: “Silent Hill” y “Fatal Frame”, o “Project Zero” como se conoció en Japón. Estas entregas junto a otras pocas se convirtieron en los principales referentes del género conocido como Survival Horror.

Los fans de estas sagas pensaban que sus creadores se habían olvidado por completo de ellas, o al menos que sus producciones estaban paralizadas por los mismos dueños de la franquicia. Sin embargo, ahora se ha revelado que se están preparando adaptaciones cinematográficas para “Silent Hill” y “Fatal Frame” que llegarían en los próximos años a la pantalla grande.

Así lo comentó Christophe Gans, el director de cine francés que actualmente trabaja en la adaptación cinematográfica de Corto Maltés, el reconocido cómic del marinero aventurero que fue creado por Hugo Pratt en 1967. Él brindó una entrevista a un medio local sobre su amor por el cine y sus anteriores trabajos en la pantalla grande.

Corto Maltese será la próxima adaptación del cómic dirigido por Christophe Gans (Foto: Metropolitan Filmexport)

De esta manera, no se quedó de lado algunas preguntas de la película de “Silent Hill”, ya que Gans fue el director de la adaptación en el 2006. Él respondió a Allocine sobre sus futuros proyectos y grande fue la sorpresa del entrevistador cuando no solo confirmó otra película de la franquicia, sino una nueva cinta basado en “Fatal Frame”:

“Tengo dos proyectos cinematográficos de horror con Victor Hadida. Estoy trabajando en la adaptación del videojuego Project Zero (conocido en Estados Unidos como Fatal Frame). La película se ambientará en Japón. No quiero quitarle esa ambientación de una casa japonesa embrujada que hay en el videojuego”, comentó en primer lugar sobre la nueva franquicia que llevaría al cine.

“E igualmente estoy trabajando en un nuevo Silent Hill. El proyecto será como siempre anclado a una prqueña villa americana que será devastada por el puritanismo. Creo que es hora de hacer uno nuevo.” Finalizó sobre este punto el famoso director de terror y fantasía.

El director es jurado del Festival de Cine Gérardmer 2020 y fue por ello que lo entrevistaron para conocer sus próximos proyectos (Foto: Ville de Paris)

Además, Gans hizo referencia a la mala decisión del equipo de producción para separar la segunda parte de “Silent Hill” de los videojuegos. “Silent Hill: Revelation” recibió una serie de críticas de parte de los fans porque no se parecía nada a la franquicia que todos conocían. En este punto incluso el director admite haber tomado una buena decisión al no querer dirigir la secuela.

“Cuando entendí que los productores querían hacer de la película una especie de Resident Evil, me negué. Quería ser fiel a mi ortodoxia. Estas son obras de arte que se han desarrollado en un medio diferente, por lo que no puedo tomar el derecho a estropearlas. Desafortunadamente para la secuela de Silent Hill, el veredicto del público fue brutal, así que no me arrepiento (risas)”.

De momento, no se han revelado más detalles sobre estas nuevas películas, aunque por lo que ha dicho Christophe Gans, llevan algún tiempo produciendo las dos cintas. Ahora, tampoco se ha especificado si se está trabajando con ambas en simultáneo o si primero se producirá una para luego comenzar con la siguiente.

Silent Hill 2 fue uno de los mejores catalogados de la saga (Foto: Konami)

Lo que muchos fans creen, porque en una ocasión el director admitió que su personaje favorito de la franquicia de “Silent Hill” es James Sunderland, es que esta nueva adaptación se basará en la segunda entrega de la saga original de videojuegos. “Silent Hill” 2 ha sido catalogado como el mejor juego de horror de todos los tiempos por numerosos sitios web, así que recae un gran peso encima del director si esto es lo que quiere hacer.

Finalmente, a pesar de que “Fatal Frame” no fue muy exitoso o viral en occidente como lo fue “Silent Hill” y “Resident Evil”, el videojuego creado por Makoto Shibata se convirtió en un referente de horror en el país nipón, cosechando enormes críticas positivas a lo largo del tiempo. Por ahora solo queda esperar a que Konami u otras compañías involucradas confirmen esta información y ver qué pasará en el futuro de las películas.

