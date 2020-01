El próximo 29 agosto se proyectará en salas de UVK Multicines “Anniversary 1978–2018: Live in Hyde Park London”, filme documental que registra el espectacular concierto que la banda británica The Cure ofreció, en julio del año pasado, para celebrar sus cuatro décadas de éxito musical. Dirigido por Tim Pope, la cinta de más de dos horas de duración muestra al mítico grupo interpretando más de 30 canciones. La banda que actualmente se prepara para grabar su disco número 15, festejó sus 40 años de existencia con un espectáculo multitudinario, muy diferente al show de su debut por allá en 1978, cuando el público no superaba las 70 personas. En el Hyde Park, rodeados por 65 mil personas, el quinteto británico interpretó clásicos de su discografía como “Lovesong”, “Lullaby”, “Boys Don’t Cry”, “Burn”, “Fascination street” y “Friday I’m in love”, entre otras canciones. Para capturar este evento histórico en todo su esplendor, la banda buscó al hombre responsable de la mayoría de sus videos icónicos, así como de su galardonada película de 1986 “In Orange”, el director inconformista Tim Pope. “Nuestra película realmente captura el poder y la pasión de la música de The Cure, para audiencias de todo el mundo”, cuenta el realizador.





"Aniversario 1978-2018" fue y es *The Cure* dibujando una línea bastante notable entre su pasado y su futuro. El grupo es liderado por Robert Smith y a él lo acompañan: Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell y Reeves Gabrels. Juntos llevan al público por un viaje mágico a través del tiempo.



Haciendo una retrospectiva, Robert le dice a su audiencia: "Si me hubieran preguntado en The Rocket (el pub de sus inicios) qué estaría haciendo en 40 años, me habría equivocado de respuesta ... pero es gracias a todos los que me rodean y también a todos ustedes el por qué aún estoy aquí ... ¡Así que muchas gracias! Han sido unas buenas cuatro décadas ... ¡De aquí a la siguiente!”.



En marzo de 2019, Smith y el resto del grupo han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, ocasión en la que anunciaron sobre el progreso de su nuevo álbum de estudio en más de una década.



_Sinopsis_

The Cure, reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo, sube al escenario en una perfecta velada, realizada en julio del 2018, en el Hyde Park de Londres, para ofrecer un conjunto de canciones con las que celebran cuatro décadas de creación musical. La película “Aniversario 1978-2018”, dirigida por el colaborador de la banda Tim Pope, los captura en el espléndido 4K. La mezcla de audio 5.1 de Robert Smith y Paul Corkett complementa y completa esta experiencia cinematográfica fabulosamente inmersiva. The Cure: Aniversario en vivo en Hyde Park Apto: Para todo público Fecha única: 29 de agosto Horario: 9 p.m. Duración: 2 h 17 m Versión: Subtitulada Sedes Basadre Sala 2 Panorama Sala 2 San Martín Sala 5 Venta de entradas

NOTAS RELACIONADAS

Ciclista sufre aparatoso accidente y la insólita reacción de un perro se vuelve viral

Se graba comiendo una hamburguesa y se vuelve viral por la desafortunada interrupción de su perro

La vida de los hombres mejora cuando tienen una hija, según estudio

Keanu Reeves y el gesto cuando se fotografía con mujeres que enamora en redes sociales

‘Empleado de limpieza’ se hace viral tras demostrar su talento para tocar el piano