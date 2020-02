Brad Pitt se llevó la primera estatuilla de la noche en los Oscar 2020, por su papel como Cliff Booth en el noveno filme de Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”.

El actor de 56 años recibió su primer Oscar como intérprete, pues antes ya se había llevado el premio como productor en su filme “12 Years a Slave”.

Durante su discurso al recibir el galardón, Pitt agradeció a Tarantino y a Leonardo DiCaprio, su coprotagonista.

También le dedicó unas palabras a los dobles de acción en el cine: “Es hora de darle un poco de amor a nuestro coordindor de dobles y a nuestros dobles de acción”; y culminó su discurso dedicándole el premio a sus hijos: “Los adoro”.

La gala empezó con un número musical, para luego dar paso a los primeros invitados, Chris Rock y Steve Martin, dos exanfitriones de los Oscar quienes bromearon por la falta de presentadores en el premio de la Academia y la equivocación que hubo en 2017 respecto a “Lala Land” y “Moonlight”.

Este 2020, se celebra la edición No. 92 de una ceremonia muy competitiva, en la que las plataformas de streaming ocupan un importante lugar en las nominaciones, frente al ya conocido poderío de las compañías de cine y televisión tradicionales.

Entre las películas que se disputarán la categoría más importante de la noche están “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”. Pero estas no son las únicas cintas que buscarán llevarse la ansiada estatuilla dorada.





