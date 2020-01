“Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenó hace poco y puso fin a más de 40 años de producción cinematográfica de la saga de los Skywalker. Lastimosamente, la cinta no ha recibido más que críticas desde su llegada a los cines de todo el mundo, por los numerosos agujeros de guión que presenta la cinta con la historia de Rey y Ben Solo.

A la par, los seguidores más veteranos de la franquicia han votado positivamente por “The Mandalorian”, la nueva serie de Star Wars que expande la historia original de las películas pasadas y presenta nuevas situaciones de conflicto así como nuevos personajes aparte de la famosa familia Skywalker.

Con todo este contexto en mente, no es de extrañar que uno de los productos de ficción más esperados por los fans de Star Wars es la nueva serie de Obi-Wan Kenobi, el recordado Jedi que se convirtió en mentor de Anakin Skywalker y de su hijo Luke, una serie para Disney+ que fue confirmada por el mismo Ewan McGregor, el mismo que le dio vida al personaje en los episodios I, II y III.

Pero recientemente se ha revelado una razón más por la cuál los seguidores de Star Wars están emocionados. Al parecer, Jar Jar Binks tendría una participación especial dentro de la serie y portaría una barba a modo de indicador del tiempo que ha pasado. Obi-Wan y Jar Jar conversarían en un momento de la serie sobre lo que sucedió desde la última vez que se encontraron.

El rumor fue publicado por “Making Star Wars”, quienes afirmaron haber hablado con una fuente cercana a la producción de la franquicia. Como se recuerda, Jar Jar Binks es uno de los primeros aliens que Obi-Wan y su maestro Qui-Gon encontraron cuando llegaron a la superficie de Naboo en “Star Wars: The Phantom Menace”, y su asistencia eventualmente lo llevó a unirse a los Jedi en su escape y aventura por Tatooine y Coruscant.

Pero la influencia de Jar Jar no quedó allí. Es en las pre-cuelas donde se revela que es gracias a él que el malvado Canciller Palpatine llega al poder en primer lugar. Por su ignorancia, personalidad irritante y voz molestosa, este personaje ha sido amado y odiado por los fans de igual manera, siendo su actor Ahmed Best criticado durante años por su inclusión en las películas de Star Wars.

Ahora, si la serie de Obi-Wan planea traer de regreso a Jar Jar Binks, eso quiere decir que sus productores tienen mucha confianza con sus decisiones, considerando todo lo que sucedió al introducirlo a la franquicia. ¿Podría ser la serie una manera de explicar lo que sucedía realmente por su cabeza y por qué no diferenciaba el bien del mal?

Muchos fans dudan de que una simple barba, a pesar que demuestre edad y madurez en el personaje, llegue a cambiar el recuerdo de un tonto Jar Jar Binks. Al fin y al cabo, una barba es un elemento cosmético que podría no tener mucha importancia, en especial porque es propio de la raza de los Gungans ser como era Jar Jar Binks.

Ahmed Best interpretó a Jar Jar Binks en la segunda trilogía de "Star Wars", un rol que le trajo fuerte estrés emocional. Fotos: Lucasfilm/ Twitter.

Por otro lado, puede que una mirada más madura del personaje y la experiencia que tuvo en las películas fuera de cámara sean lo que ha estado necesitando por tanto tiempo para ganar la aceptación de los fans. Ya en “The Mandalorian” se ha demostrado que un correcto contexto a ciertas situaciones podría cambiar la mirada de los seguidores de Star Wars.

En cualquier caso, el rumor no ha sido confirmado por los productores ejecutivos de la serie de Obi-Wan, por lo que la inclusión de Jar Jar Binks todavía permanece dentro de mucho misterio. Defintivamente sería un gran detalle para los fans de Star Wars que sucediera un nuevo encuentro entre Obi-Wan y este curioso personaje.