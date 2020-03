Milagro en la celda 7 se ha convertido en una de las películas más vistas en los últimos días en Netflix. Coincidiendo con la cuarentena, el servicio de TV por streaming estrenó la producción de origen turco que cuenta la triste historia de un padre con una enfermedad mental y su pequeña hija.

Bajo el nombre de “Koğuştaki Mucize”, “Miracle in Cell No. 7” en inglés o “Milagro en la Celda 7” en español, ha cautivado a los suscriptores de Netflxi en diferentes países por la conmovedora historia. Esta es una adaptación de “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la Celda 7”, una película coreana del 2013 que fue dirigida por Lee Hwan-kyung.

Pero más allá de las lágrimas y el mensaje que nos deja esta película, muchos se preguntas sobre quiénes son los actores. Aras Bulut İynemli es el nombre del actor turco que interpreta a Memo, un padre con retraso mental y la pequeña Ova, su hija, es interpretada por Nisa Sofiya Aksongur.

Aras Bulut tiene 29 años y estudiaba Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Técnica de Estambul. Es uno de los actores jóvenes más destacados de su generación en Turquía. Es conocido por sus actuaciones en la serie de televisión “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” (“Como pasa el tiempo”), “Muhtesem Yüzyi” (“El siglo magnífico”) y “Maral”.

Mira en la fotogalería algunas de las fotos del actor en la vida real.





