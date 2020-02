El pasado 13 de enero del 2020, Sony Pictures presentó el primer avance de “Morbius”, la nueva película de la compañía para este año con el clásico personaje de Marvel Comics. Jared Leto es el responsable de llevar a este vampiro viviente a la pantalla grande en su primera adaptación live-action en el cine.

El metraje no solo reveló que la película estaría conectada con el MCU al aparecer Michael Keaton en la escena final, sino también reveló que Spider-Man, de una u otra manera, tendría algo de influencia dentro de la misma cinta.

Si bien la mayoría de fans de Marvel y del mundo de Spider-Man saben la importancia de este personaje, otras personas no saben cuál es la relación que tiene Morbius con Peter Parker. Esto es normal, ya que nunca ha sido uno de los personajes más populares de los cómics de la compañía.

Pero ahora los fans no dejan de preguntarse algo vital que podría cambiar los planes de Sony y Marvel Studios: ¿acaso Spider-Man aparecerá físicamente en la película de Morbius? La respuesta inmediata es que no, principalmente porque no se sabrá hasta la misma fecha de estreno, pero de que el arácnido estará presente en la película, si lo hará.

¿CÓMO SPIDER-MAN PODRÍA APARECER EN MORBIUS?

Spider-Man de Tobey Maguire en Morbius (Sony)

Tal como se vio en el tráiler de “Morbius”, una escena en específico hace referencia a Spider-Man, pero no cualquier Spidey. En la historia del cine Peter Parker ha sido interpretado por tres actores diferentes: Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire. Para sorpresa de todos, parece que la película haría referencia al Spider-Man de este último, el de la trilogía de Sam Reimi.

Esto se debe a que en una parte de la cinta Jared Leto camina por una calle donde se ve un grafiti en el fondo, uno del Hombre Araña con la palabra “Murderer” encima, que significa “asesino” en inglés. Más tarde se identificó que fue sacado del arte promocional que usó el juego de PlayStation 4 de Spider-Man para anunciar el traje del Peter Parker de Sam Raimi.

Ahora, se han revelado más detalles por una serie de fotos filtradas que muchos medios informaron serían de "Venom 2″. Sin embargo, en realidad se trataría de fotos del set de “Morbius” que estarían haciendo grabaciones extras para completar la película antes de su estreno.

"Morbius" utiliza el logo de Daily Bugle de la trilogía de Sam Reimi (Foto: TMZ)

En las mismas se observa un bus con un anuncio que reza “¿Dónde está Spider-Man?” con el logo de Daily Bugle. Pero los ojos de halcón de los fans reconocieron rápidamente que esta imagen no correspondía a la versión del diario ficticio que apareció al final en “Spider-Man: Far From Home”, sino el mismo que se usó en las películas de Sam Raimi.

Esto indicaría que efectivamente es el Spider-Man de Tobey Maguire quien tendría acto de presencia en el mundo donde se desarrolla “Morbius”, pero no queda claro cómo relacionarían a este Peter Parker con al “vampiro” ni qué fue lo que hizo para que toda la ciudad esté buscando al Hombre Araña.

Por otro lado, tampoco se sabe cuál es el nuevo acuerdo que han pactado Sony Pictures con Marvel Studios para la utilización de sus personajes, así que una primera teoría comentaba la posibilidad de que Sony estaba realizando “Morbius” evitando todo momento mencionar al Spider-Man de Tom Holland.

Pero… ¿por qué ahora en las grabaciones extras de la cinta siguen utilizando referencias a Sam Reimi? Acaso Marvel y Sony planean que Tobey Maguire regrese con el traje de Spider-Man? Esto ha sido pedido por los fans desde hace muchos años y ahora parece que está más cerca que nunca de realizarse.

De momento solo queda esperar a que se estrene la película para conocer realmente quiénes aparecerán en la cinta junto a Jared Leto y qué es lo que esto significa para el futuro del MCU, en caso Sony quiera involucrarse directamente con ellos.

