Claustrofobia el título del cortometraje grabado enteramente desde casa durante la cuarentena y que cuenta con la colaboración de más de 50 actores peruanos. Vera Castaño, Manuel Guerrero, Pold Gastelo, Jorge Bardales, Alana La Madrid, Renato Medina, entre otros destacados artistas del arte escénico en Perú.

Bajo la dirección Cristian García Zelada y producido por Bienaventurados Films, la historia de Claustrofobia se centra en Vera, una mujer joven que debido a la cuarentena ha comenzado a experimentar sensaciones de claustrofobia, lo que la lleva a manifestar sus emociones a través de una video llamada a su pareja Manuel, el cual intentará brindarle el soporte emocional necesario.

La grabación de Claustrofobia se realizó utilizando como únicas herramientas celulares y las locaciones fueron los propios hogares de cada actriz y actores. Este cortometraje tiene como principal objetivo buscar la identificación de los dos personajes principales, Vera y Manuel, con el público que debido a la coyuntura actual no pueden salir de sus casas.

Bienaventurados Films es una productora audiovisual dedicada al desarrollo de productos narrativos, siempre enfocados en abrir cuestionamientos sobre la persona, la fe y Dios. El director Cristian García Zelada fue el ganador del Primer Concurso Nacional de Cortometrajes del Indecopi (2019), con el cortometraje “Los Derechos de Autor con el Chino y Leonela”

Bienaventurados Films ha participado en más de 50 festivales internacionales alrededor del mundo. Entre sus galardones, destacan Il Pesce d’Argento, recibido durante el Festival International Mirabile Dictu en Roma por su cortometraje “Conversación” y el premio a Mejor Película Sobre Discapacidad, recibido en el Woodpecker International Film Festival en Nueva Delhi por su cortometraje “Imparfecto”.

Entre otros festivales en los que Bienaventurados Films ha formado parte de la Selección Oficial, destacan: Fragments Film Festival (Londres), Over-the-Rhine International Film Festival (Cincinnati), InterFaith Film & Music Festival (Nueva York), The Iñigo Film Festival (Panamá), Respect Human Rights Film Festival (Irlanda), European Film Festival Integration You and Me (Polonia) y Calcutta International Cult Film Festival (Calcuta).

En un tiempo donde el aislamiento y la incertidumbre nos empujan a una realidad solitaria, no olvidemos que estamos juntos afrontando todo esto. Claustrofobia se encuentra disponible en todas las plataformas digitales:









