Bajo el nombre de “Koğuştaki Mucize”, “Miracle in Cell No. 7” en inglés o “Milagro en la Celda 7” en español, la nueva película de Netflix se ha convertido en el drama más popular de la plataforma. La cinta hecha en Turquía ha dejado atónitos a todos sus espectadores de diferentes países por la conmovedora historia de un padre y su hija en una cárcel, a la vez que los acompaña en su aventura por reencontrarse y vivir una vida felices juntos.

La película original en la que se basó fue “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la Celda 7”, un largometraje que se estrenó en el 2013 dirigida por Lee Hwan-kyung. La historia que presentó en la pantalla grande fue tan emocionante para el público que inspiró otros ‘remakes’ que se harían tanto en India bajo el nombre de “Pushpaka Vimana” en el 2017, en Filipinas como “Miracle in the Cell No. 7” en 2019, en Turquía con el mismo título en el mismo año y en Indonesia también para estrenarse en el 2020.

Como es usual en cualquier largometraje del mundo, esta historia no sería posible sin la impecable presentación de los actores que viven a plena flor de piel los sentimientos de sus personajes. De hecho, muchos han confundido que la historia se base en un relato de la vida real por las grandes actuaciones de parte del elenco.

Pero como no es ninguna película producida en Hollywood ni mucho menos, muchos de sus actores han pasado desapercibidos en gran parte de los países donde se ha convertido en “trending topic” mundial. Por ello, en este artículo haremos un repaso de los protagonistas para que los conozcan uno a uno y a sus personajes.

MEMO - ARAS BULUT IYNEMLI

El padre amoroso Memo, uno de los personajes principales de la cinta. Él tiene un problema mental no identificado en la película, pero esto no le impide tratar de hacer todo lo posible por que su hija sea feliz. ¿Lo logra al final o es víctima de las fatales consecuencias de la casualidad?

OVA - NISA SOFIYA AKSONGUR

La hija querida de Memo, Ova. Esta es interpretadaa por la pequeña Nisa Sofiya Aksongur que en lugar de enojarse o pensar mal sobre su padre que tiene un problema mental, ella lo ve como uno de sus mejores amigos y tiene un enorme amor por él. Hará todo lo posible en la película por demostrar su inocencia y verlo una última vez.

PROFESORA MINE - DENIZ BAYSAL

La profesora Mine de Ova. Ella siempre ha sido atenta con todo lo que pasa con sus alumnos, pero en especial con Ova por lo que vive con su padre. Ella será una pieza clave para que la pequeña pueda ver a su padre nuevamente.

FATMA - CELINE TOYON UYSAL

La abuela de Memo y la bisabuela de Ova. Ella es la responsable de cuidar tanto de su nieto como de su bisnieta luego de que la esposa de Memo falleciera en extrañas circunstancias. Al final, ella tiene un destino trágico que su familia no esperaba.

ASKOROZLU - IKER AKSUM

El ex-miembro de la mafia Askorozlu será otra pieza clave en los planes de Memo y Ova. ¿Podrá ayudar al hombre que lo salvó de regreso o su plan nunca rendirá frutos?

MESUT AKUSTA - YUSUF

Solo aquellos que vieron la película sabrán que no hay corazón más noble que el de Yusuf. A pesar de ser uno de los tantos presos en la cárcel, él no dudará en dar un paso adelante por la lucha contra la injusticia.

YARBAY - YURDAER OKUR

El principal villano de esta historia. El deseo de venganza por la muerte de su hija se le irá de las manos en uno de los actos más injustos de la cinta. ¿Podrá hacer algo para calmar su ira o todo quedará envuelto en desastre?

