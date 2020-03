Hace poco Netflix estrenó una película de Turquía que se convertiría rápidamente en el drama más popular de la plataforma. Bajo el nombre de “Koğuştaki Mucize”, “Miracle in Cell No. 7” en inglés o “Milagro en la Celda 7” en español, ha dejado atónitos a todos sus espectadores de diferentes países por la conmovedora historia de un padre y su hija, a la vez que trata una dura realidad para ambos dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Esta sería una adaptación más de “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la Celda 7”, una película coreana del 2013 que fue dirigida por Lee Hwan-kyung. La historia que presentó en la pantalla grande fue tan emocionante para el público que inspiró otros ‘remakes’ que se harían en India bajo el nombre de “Pushpaka Vimana” en el 2017, en Filipinas como “Miracle in the Cell No. 7” en 2019, en Turquía con el mismo título en el mismo año y en Indonesia también para estrenarse en el 2020.

La historia de la película ha sido tan emocionante para los seguidores de la plataforma de Netflix que la ha posicionado dentro del Top 10 del fin de semana, en muchos países incluso llegando al primer lugar. Sin embargo, para algunos ha sido un poco complicado descubrir el verdadero significado del final.

¿Qué significa el final de “Milagro en la Celda 7”? ¿Por qué se dijo esas palabras? Aquí te contamos un poco más de lo que pasó en la película pero cuidado, hay una alerta de spoilers que deberías respetar si aún no la has visto y es una de las pocas cintas que merecen ser disfrutadas antes de leer cualquier resumen.

¿QUÉ PASÓ EN "MIRACLE IN CELL N°. 7?

Póster oficial de "Miracle in Cell No. 7" (Foto: Netflix)

En primer lugar, los personajes principales de la historia son Memo (Aras Bulut Lynemli) y su hija Ova (Nisa Sofiya Aksongur). Él es un pastor que tiene un trastorno mental cognitivo no identificado que lo hace creer que tiene la misma edad que Ova. La madre de ella falleció hace un tiempo y ambos viven en una pequeña casa con la abuela de Memo.

A pesar de su trastorno, Memo hace todo lo que haría un padre para ver feliz a su hija y por ello quiere llevarle un presente. Un día, ve que Ova admira en un escaparate de una tienda una mochila de Heidi, pero otra niña llamada Seda la compra primero. Días después, Memo la encuentra mientras jugaba con sus amigos y esta se burla de él.

La niña va a unos acantilados cerca y se sube al borde. A pesar de que Memo le advertía que no lo haga, ella no le hizo caso, se resbala y fallece al golpear su cabeza con una roca. Los padres de Seda la encuentran en los brazos de Memo y lo culpan por el accidente. Él es obligado a firmar una confesión y es enviado a prisión.

En "Miracle in Cell No. 7", Memo es acusado falsamente de matar a una niña (Foto: Netflix)

Cuando es llevado por la policía, Memo le grita a Ova que “el gigante tuerto lo vio”. A través de flashbacks descubrimos que este “gigante tuerto” es una roca cercana donde se deslizó Seda. Allí también se encuentra un desertor del ejército que hizo su guarida y este le dice a Ova que vio a Seda resbalarse y caer,

Cuando Ova regresa con su bisabuela, el desertor se ha ido, y la niña se obsesiona con volver a verlo hasta el punto que llega a faltar a clases para esperarlo. La profesora al ver eso le promete a la niña que le ayudará a conseguir un abogado para que vaya a visitar a su padre si es que vuelve a clases.

Por su parte, todos odian a Memo por creer que es un asesino de niños. Ellos lo golpean hasta la muerte pero el padre de Seda, quien es un militar de alto rango, pide que no lo vuelvan a tocar porque en secreto él quiere que sea colgado mas no golpeado hasta la muerte. Finalmente, Memo es encontrado culpable del asesinato y condenado a ser colgado.

Memo no entiende por qué le hacen todo eso si no es culpable de la muerte de la niña (Foto: Netflix)

Los prisioneros, al descubrir que tiene problemas mentales, se apiadan de él y dicen que la sentencia fue injusta, pero fue su valiente accionar al defender a Askorozlu en una pelea de cuchillos y ser apuñalado que convence a todos de que lo ayuden de ver a su hija una vez más antes de que lo ahorquen.

Askorozlu, quien era un miembro de la mafia, hace que sus hombres de afuera escabullan a la pequeña Ova a la celda de la prisión, donde se reúne con su padre. Cuando la bisabuela de la niña se da cuenta que ha escapado, sufre un ataque al corazón y muere. La niña entonces regresa a su casa de la prisión con el director del mismo, a quien le cuenta sobre el desertor del ejército.

El alcaide de la prisión encuentra un arma y decide buscarlo para dar justicia a Memo. Si bien este es encontrado y lo traen como testigo al padre de Seda, este le dispara en la cabeza y afirma que lo hizo porque intentó escapar. Ahora sin testigos, la orden de colgar a Memo sigue en pie y es ejecutado, o al menos eso es lo que nos hace creer la película.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE "MIRACLE IN CELL N°. 7?

Póster oficial de "Miracle in Cell No. 7" (Foto: Netflix)

En un flashback, resulta que dos días antes Akorozlu conspiró con el alcaide un plan para salvar a Memo. Un prisionero llamado Yusuf Aga, que perdió a su propia hija de una manera que él cree fue su culpa, decide morir en lugar de Memo. Él cree que su vida tiene menos valor porque Ova no tendría un tutor sin su padre ahora que su bisabuela ha fallecido.

Los guardias entonces intercambian a Memo por Yusuf Aga en el último minuto y este es ejecutado. Por fuera, los mismos hombres que metieron a Ova en la prisión organizan un accidente automovilístico para que el padre de Seda no pueda asistir a la ejecución y todo marcha bien hasta ahora.

El alcaide entonces afirma que Yusuf Aga escapó y envía a sus guardias a buscarlo. A su vez, él saca a escondidas a Memo en su auto y lo reúne con Ova. Padre e hija se unen y son enviados en un bote con una historia de portada sobre huir del país para escapar de la violencia policial para comenzar una nueva vida en otro país.

Aquí se hace un flashfoward a Ova nuevamente ya crecida, con un vestido de novia y sosteniendo la libreta de fósforos que le regaló Yusuf Aga antes de sacrificarse por su padre y la película termina con este final feliz donde ambos consiguieron rehacer sus vidas hasta que Ova conoció al hombre de su vida.

Memo y Ova juntos jugando en una de las escenas de "Miracle in Cell No. 7" (Foto: Netflix)

