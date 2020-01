El año pasado, la película magna de Marvel Studios “Avengers: Endgame” se estrenó en los cines de todo el mundo y pocos meses después se convirtió en la cinta más taquillera de la historia. En ella se vio el regreso de muchos héroes clásicos de Marvel y como luchaban en la batalla final contra Thanos, el titán loco que quería destruirlo todo.

No obstante, quien más destacó de todos fue Scarlet Witch, ya que en una parte de la película esta doblegó a Thanos sin mucho esfuerzo hasta el punto que este necesitó que su general envíe una ráfaga de disparos de su nave para crear una distracción y así escapar de la ira de Wanda Maximoff. Desde entonces, muchos se han preguntado cuál es el verdadero potencial de este personaje.

Ahora, Kevin Feige por fin ha dado respuesta al posicionarla como la heroína más fuerte de todo Marvel durante una serie de preguntas y respuestas en el New York Film Academy. Esto ha sorprendido a muchos fans de la compañía, ya que anteriormente el mismo Feige había comentado que la Capitana Marvel era quien llevaba ese título.

Pero, ¿por qué Scarlet Witch es más fuerte incluso que Carol Danvers? Hasta ahora la historia que nos contaron en el MCU sobre ella comenzó en “Avengers: Age of Ultron”, donde Wanda recibió sus poderes (en teoría) por la Gema de la Mente. Sin embargo, o esto no era verdad o sus poderes evolucionaron hasta el punto de poder hacer un mano a mano con el mismo Thanos.

En “Avengers: Endgame”, Scarlet Witch tenía la intención de matar a Thanos y tal vez por eso Feige ahora la posiciona como el gran peso pesado del MCU por encima de Captain Marvel. Además, puede que esta declaración sirva como una anticipación a lo que se verá en WandaVision, la serie de televisión que tendrá a ella junto a Vision en un mismo show de televisión.

Por otro lado, la siguiente fase del MCU se está llevando por un camino completamente distinto a comparación de las anteriores, una en donde parece ser que Wanda tomará un papel más importante como protagonista o antagonista de la historia, siendo un problema por no solo ser la heroína más poderosa, sino también la ‘Vengadora’ más fuerte.

Arte promocional de WandaVision (Marvel)

Esta última frase parece más sacado de un discurso que Thor haría, y es cierto que Wanda tendría problemas para vencerlo en una competición de pesas, a él a Hulk y a Capitana Marvel, o incluso no tiene el “poder de fuego” de Iron Man o War Machine. No obstante, es la más fuerte entre todos porque sus poderes combinan tanto el mundo físico como el psíquico.

Si bien en su momento podría haber partido en dos a Thanos, los poderes de Wanda exceden mucho más allá que una simple representación física. Ella puede atacar a sus enemigos en diferentes maneras y por ahora el MCU solo ha presentado la punta del iceberg de todo lo que en realidad puede hacer.

Por último, es necesario recordar que en los cómics Scarlet Witch tiene el poder de manipular la misma materia e incluso forjar realidades y universos enteros con su poder. Esto se demostró en el evento de “House of M”, donde ella crea una línea alternativa de la realidad donde los humanos son los marginados y los mutantes son la mayoría de ese mundo.

House of M: "No más mutantes" (Foto: Marvel Comics)

Lastimosamente, este mundo “perfecto” que ella había creado para los mutantes y para ella cae en descontrol luego de que una serie de héroes recuperaran la memoria del mundo anterior y decidan enfrentarla. Entre ellos estaba Magneto, quien descubre también que fue Pietro quien llevó a Wanda crear ese nuevo mundo y lo asesina. Ante esto, Scarlet Witch vuelve a modificar la realidad eliminando el Gen X de casi todo el mundo con la frase “No más mutantes”.

De momento solo queda esperar a que Kevin Feige siga dando más pistas de qué es lo que pasará en el futuro del MCU. Gracias a los viajes en el tiempo se sabe que existen diferentes líneas temporales, pero con “Doctor Strange In The Multiverse of Madness” puede que se confirmen la existencia de diferentes mundos, posiblemente creador por la misma Wanda en sus arranques de descontrol y aquí mismo podrían aparecer los ya parte de la propiedad de Disney 4 Fantásticos o los X-Men.