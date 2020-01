El 2019 fue el año del final de algunos personajes queridos mundialmente. Marvel Studios culminó su ‘Saga del Infinito’ con la película “Avengers: Endgame”, la última de los Vengadores. La cinta presentó el fin de una serie de héroes como Black Widow, el Capitán América y Iron Man. Estos dos últimos, además de ser los más queridos, han vuelto a ser noticia estos últimos días.

¿Qué pasó? Los fans de Marvel han notado 12 años después un supuesto error de continuidad en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Este está relacionado con Iron Man y el escudo del Capitán América: el arma de combate de Steve Rogers aparece en la película de Tony Stark de 2008. Pero, tranquilo, esto tiene una explicación.

Como recordarás, el escudo del Capitán América supuestamente se congeló con Steve Rogers bajo hielo hasta que se despertó en 2011, entonces, ¿por qué se vio brevemente en Iron Man, en qué eventos tuvieron lugar en 2008? Evidentemente, como el primer paso de lo que más adelante sería el MCU, la película de Robert Downey Jr. y Jon Favreau se centró principalmente en el viaje heroico de Tony Stark. Era claro, entonces, que la cinta contara con diversas referencias de lo que vendría más adelante al universo, incluida una breve toma del icónico escudo de Steve Rogers.

"Avengers: Endgame": Sonido de Tony Stark

Esta fue la escena:

Después de regresar de ser cautivo por la organización Ten Rings en Afganistán, Tony Stark continuó desarrollando su traje de metal. Con condiciones significativamente mejores y acceso a su tecnología, Iron Man dedicó una cantidad considerable de tiempo con él en su taller.

Después de uno de sus primeros vuelos con el actualizado, Pepper Potts detiene a Stark mientras se quita el traje rojo y dorado. Durante su conversación, el inconfundible escudo del Capitán América se puede ver acostado en una de sus mesas en el fondo.

¿POR QUÉ EL ESCUDO DE CAPITÁN AMÉRICA APARECE EN IRON MAN?

Dada la línea de tiempo oficial de MCU, esto crea un agujero en la trama ya que el “Captain America: The First Avenger’” reveló que Steve Rogers y su escudo no fueron desenterrados hasta unos años más tarde.

Con los años, los fanáticos han presentado varias explicaciones de por qué el escudo estaba en el taller de Tony en Malibu. No es secreto que Howard Stark trabajó estrechamente con el programa Super Soldier en los años 40 y en realidad fue quien creó el escudo Vibranium del Capitán América, y algunos estaban convencidos de que lo que pudo verse en Iron Man era un prototipo. Esta es una gran explicación y probablemente sea la mejor hasta ahora, ya que no plantea ningún problema con el canon establecido.

El mítico escudo del Capitán América en la película de Iron Man en 2008 (Foto: Marvel)

Si bien Marvel Studios no ha dicho nada directamente para abordar este misterio en términos de sus implicaciones en el universo, Favreau declaró el por qué el escudo del ‘Cap’ aparece en “Iron Man” y dijo que la decisión de colocarlo fue intencional, pero solo iba a ser como una referencia muy sútil.

En una entrevista de MTV en 2010, justo después del lanzamiento de “Iron Man 2”, Favreau dijo que fue un artista de Industrial Light and Magic quien en broma lo colocó allí para la sesión cineSync de la producción mientras aprobaba los efectos visuales de la película. Fue un éxito para el equipo, por lo que el director decidió mantenerlo, interesado en saber si los cinéfilos lo notarían.

Los fanáticos no solo detectaron el escudo, sino que también hicieron un gran problema. Por lo que Marvel tuvo que salir al frente a reconocer plenamente la existencia del escudo en el taller de Tony en la secuela.