La actriz australiana Margot Robbie vuelve a dar vida a la villana de DC Comics Harley Quinn en Aves de presa, película de la que también es productora. Se estrena mañana en cines de Lima.

Ya tienes una historia con el personaje Harley Quinn. ¿Cómo así te embarcaste en este nuevo proyecto?

Probablemente hace cuatro años. Mientras todavía filmábamos Suicide Squad (2016), tuve la sensación de que no iba a estar lista para dejar a Harley después de hacer esa película. Al estudiar los cómics como parte de mi investigación para Harley, terminé leyendo muchos de la serie Aves de presa. En ese momento me pregunté por qué no había más películas de acción con mujeres en el mundo. Así que mi idea era hacer una película de acción con un elenco femenino. Pensé que Aves de presa sería una gran plataforma para lograrlo.

¿Qué es lo que se quería mostrar en la película?

Queríamos que fuera tan impredecible como la propia Harley. Además, busqué que se mostrara de manera más precisa el mundo de Gotham. La razón es que comencé a sentirme algo insensible con respecto a las explosiones en las ciudades. Sentí que había visto mucho de esas situaciones en las películas. Así que decidimos llevar la acción a nivel de la mafia, de las pandillas, sin grandes explosiones generadas por computadora.

¿Dónde se sitúa esta historia?

Realmente estamos operando en las afueras de Gotham. Si piensas en esa ciudad como Nueva York, como hace la mayoría de la gente, Bruce Wayne existe en Manhattan; mientras Harley y las Aves de presa están en las afueras: en Queens, Brooklyn, el Bronx... No estamos en un distrito financiero. Nos encontramos en una especie de versión sucia, divertida y algo más colorida de Gotham.

En esta nueva producción se cuenta un origen de Harley Quinn...

Exacto. Estamos comenzando desde un lugar donde ella tiene poderes, pero no está dispuesta a usarlos, lo que es realmente interesante. Ella tiene sus motivos: su madre, que tenía los mismos poderes, fue asesinada tratando de ayudar al departamento de policía de Gotham.

En los cómics, Harley no forma parte original del grupo de superheroínas que conforman Aves de presa. ¿Cómo hace tu personaje para encajar allí?

Toda esta producción es una historia de los orígenes. Se ha convertido en una plataforma para que las Aves de presa se unan en la pantalla grande. La idea era sacar a la luz la mayor cantidad de personajes femeninos de DC Comics.

¿Qué esperas que se lleven quienes vean esta película?

Quiero que los espectadores se diviertan porque van a ver el mundo a través de los ojos de Harley Quinn. Durante dos horas van a escuchar su versión de los eventos. Ella es nuestra narradora y está haciendo un trabajo terrible, pues miente constantemente. Harley es muy poco confiable. A menudo te dice algo que contradice por completo lo que estás viendo en la pantalla. La película es un poco excéntrica, colorida, divertida, además de peligrosa, violenta... porque así es Harley.

Fuente New Century Films





LEE TAMBIÉN

● VES: declaran 30 días de duelo en el distrito tras siniestro

● La recordada Soraya Montenegro, será villana en “Minions”

● Prepara un arroz con leche cremoso con solo seis ingredientes

● Beto da Silva calificó de “ambicioso” proyecto de Alianza Lima

● La historia del estudiante que trabaja como payaso y tuvo que exponer disfrazado