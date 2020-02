Después de una serie de polémicas, Sonic: la película por fin llega a la pantalla grande. Una de las molestias de los fans al ver el primer tráiler fue la apariencia del entrañable erizo, por lo que el productor Jeff Fowler decidió rediseñarlo.

Otra de las quejas fue por el doblaje, tras confirmarse que el famoso youtuber Luisito Comunica prestaría su voz al personaje de Sega; incluso, hubo un movimiento en redes sociales para que esto no sucediera. Pese a ello, el influencer mexicano consiguió el papel.

¿Cómo fue tu primer acercamiento a Sonic?

Fue hace poco más de un año, cuando la productora me habló sobre el proyecto; me comentaron que estaban buscando a una persona de mi perfil para hacer la voz. Me ofrecieron hacer el casting, acepté y finalmente me quedé.

¿Cuál consideras que fue el mayor reto de la película?

Saber que hay muchas personas que están encariñadas desde hace muchos años con este personaje. Yo considero que este trabajo no es para mis fans, ni para mí, es para los seguidores de Sonic y las personas que irán a ver la película.

¿Costó trabajo lidiar con las críticas?

No, estoy acostumbrado a estar expuesto y se veía venir. Creo que lo tomé de manera positiva y fue una oportunidad para darme al máximo. Ahora solo espero que les guste mi trabajo a los fans de Sonic.

¿Estás conforme con el resultado final?

Me encantó. No vi ninguna escena antes hasta ver por completo la película y me gustó mucho. Quedó muy divertida y superbién animada. Cuando estaba grabando la voz vi las escenas en proceso de animación. Y ya verla completa... y con mi voz, creo que se ve muy bien.

¿Qué fue lo que tú le diste a Sonic?

Creo que mi voz le aportó personalidad al personaje, porque Sonic es muy burlón, sarcástico y juguetón. Me gusta pensar que le di eso con mi tono de voz.

¿Qué fue lo que Sonic te dio?

Entender que lo más bonito de la vida está en las cosas sencillas. Eso me hizo reflexionar. Sonic tiene el superpoder de la velocidad; sin embargo, no tiene amigos, se siente abandonado y mal. Nos pone a pensar que todos quisiéramos su velocidad, pero él quiere el amor de un amigo o un compañero como el que cualquiera de nosotros podemos tener.

‘Sonic: la película’

• Sinopsis. Sonic, el descarado erizo azul de la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá varias aventuras cuando conozca a su amigo humano, el policía Tom Wachowski. Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que intenta atrapar a Sonic a fi n de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.

• Director. Jeff Fowler.

Por Viviana Ortiz / Publimetro México









