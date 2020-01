Hace poco se estrenó “La gallina Turuleca”, una película de animación española creada por Tandem Films y distribuida por Filmax que ha dado mucho de qué hablar en estos días, en especial por el recuerdo de la famosa canción de la infancia de muchas personas de habla hispana que ha pasado por generaciones desde hace 40 años.

La película ha contado con la participación de Eva Hache como la gallina protagonista y con José Mota como Armando Tramas, el antagonista principal de la cinta. La misma sigue la historia de una gallina que es incapaz de poner huevos, pero una anciana descubre que puede hablar, que entiende a los humanos e incluso que puede cantar.

Sin embargo, lo que más ha puesto en duda a todo el mundo no son las curiosas situaciones que esta gallina parlanchina vive en la película, sino es el mismo nombre de la película. ¿Acaso lo que dice realmente la canción es “Turuleca” o “Turuleta”? La respuesta podría sorprender a más de uno por cantarla erróneamente.

Y es que en realidad el nombre debería ser “Turuleca”. ¿Por qué algunos lo confunden con “Turuleta” entonces? A inicios de los años 70, en España creció en popularidad una agrupación llamada “Los Payasos de la Tele”, un conjunto de payasos que se hicieron famosos por sus apariciones en la televisión de Cuba, Argentina, España y otros países de Latinoamérica.

Ellos, además de sus shows de circo, también crearon algunas canciones para acompañar sus espectáculos y así nació la famosa canción infantil. La misma formaba parte del disco “A sus amiguitos” y cuando la presentaron ante el público español, la gallina se convirtió automáticamente en un éxito, trascendiendo incluso a otros países donde se crearon algunas versiones parecidas.

Fue en todo este contexto que muchos cantaban la canción erróneamente y la mayoría comenzó a entonarla como “La gallina Turuleta” en lugar de decirle “Turuleca”, tal como el payaso Fofó de la agrupación original la cantaba a través de la televisión de cientos de miles de hogares españoles.

Según la RAE, la palabra “Turuleta” no existe, pero si “Turulata” y “Turuleca” siendo el primero un adjetivo para describir que una persona se ha quedado estupefacto y la segunda un adjetivo que se le da a alguien tonto o tonta, que tiene falta de entendimiento o de razón.

En la película de Eduardo Gondell y Victor Monigote, la clásica historia de la gallina se cambia un poco, ya que lejos de ser tonta, la gallina que es rescata por una anciana ex-profesora de música aprende a hablar, a cantar y lo único que no puede hacer es exactamente lo que dice la canción: poner huevos.

Disco en donde apareció "La gallina Turuleca" (Foto: Mercadolibre)

Sinopsis oficial de “La gallina Turuleca”:

“Basada en el personaje protagonista de la conocida canción popular, ‘La Gallina Turuleca’ es una película de animación co-producida por España y Argentina. Esta película cuenta la historia de Turuleca, una gallina que parece ser incapaz de poner huevos, por lo que no tiene lugar en ninguna granja y es acogida por una anciana llamada Isabel. La vida de ambas cambia para siempre cuando Isabel descubre que Turuleca entiende a los humanos y que no solo puede hablar, sino que además canta y tiene una de las mejores voces que la ex-cantante ha escuchado jamás. Sin embargo, un día la antigua profesora y amiga de la gallina sufre un accidente y pierde su memoria, lo que la obliga a ser trasladada a la ciudad. Turuleca emprenderá entonces un viaje con el único fin de volver a reunirse con Isabel. Durante el camino, la gallina se descubrirá a sí misma y a su talento e incluso llegará a triunfar como estrella de la canción entre las actuaciones del Circo Daedalus. Pero no todo será fácil para Turuleca, ya que tendrá que vérselas con personajes malvados, como el director del circo Armando Trampas. ‘La Gallina Turuleca’ llegará a los cines el próximo 1 de enero y contará con un reparto formado por Eva Hache, como Turuleca, y José Mota, como el malvado Armando Trampas”.