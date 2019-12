El/Universo Cinematográfico de Marvel es la franquicia más rentable actualmente, con millones de dólares de recaudación por cada película e incontables fanáticos alrededor del mundo.

Si/bien las aventuras de los superhéroes han marcado época, no son las primeras en conquistar al público y, antes de la aparición de dicha franquicia, sagas como Harry Potter acaparaban la atención de la audiencia.

De/hecho, pese a que la saga del joven mago terminó hace varios años, la base de seguidores de Harry Potter se ha incrementado. Es por ello que resulta llamativo que desde Marvel Studios apunten a las películas de Warner Bros como una inspiración para su apuesta.

Según/reveló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, durante una charla en The New York Film Academy, la compañía hace películas capaces de atraer a distintos tipos de públicos, y comparó esto con su experiencia con las películas de Harry Potter.

“Siempre/uso mi experiencia al ver películas de Harry Potter… Nunca leí los libros de Harry Potter. Mis hijos aún no tienen la edad suficiente, todavía no los leo y no los leí cuando salieron por primera vez. Pero fui a ver la película de Harry Potter durante el fin de semana de estreno. La vi, la disfruté y luego la olvidé y no pensé nuevamente en ella hasta que salió la próxima película de Harry Potter”, manifestó el CEO de Marvel Studios.

“Esas/películas estaban muy bien hechas, porque podía seguirlo todo. Podría entenderlo y rastrealo. De vez en cuando, me preguntaba: ‘¿Quién es ese? Oh, claro…’, pero en su mayor parte podía descifrar todo por completo. Ahora, si hubiera visto cada película diez veces, si hubiera leído cada libro, apuesto a que hay docenas de otras cosas allí que vería y agradecería, pero nunca se interpusieron en mi camino para experimentarlo como una historia pura”, añadió.

Es/decir, Feige sostiene que tomó “la simplicidad” de las películas de Harry Potter como un ejemplo para la narrativa del UCM en el sentido que quienes no estén familiarizados con los cómics puedan entender la historia, mientras que los fieles seguidores también puedan ver referencias y guiños.

“Así/que eso es lo que intentamos navegar. Si un easter egg o una referencia o algo es tan predominante que se interpone en el camino de la historia que se está contando, entonces es cuando las personas que no son conscientes de ello dicen: ‘¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?'”, sentenció.

LEE/TAMBIÉN

·/Nadine Heredia: suspenden audiencia de impedimento de salida

·/¿Por qué Elsa de Frozen no tuvo ningún romance en las películas?

·/Año Nuevo: ¿Cómo llevar el amarillo según el diseñador Yirko Sivirich?

·/Kevin Quevedo elegido mejor jugador del fútbol peruano por El País

·/Un millonario busca “amigos” para que vivan junto a él en “el paraíso”