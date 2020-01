DC Comics sigue en su lucha de destronar a Marvel. Este año, de la mano de Warner Bros., sacará adelante su Universo Cinematográfico, llamado oficialmente Worlds of DC, con una segunda película de Harley Quinn llamada “Birds of Prey”.

Precisamente, Warner Bros. Pictures desveló el segundo tráiler de la cinta de Harley Quinn, al que muchos han descrito como frenético y revelador. El avance, muestra cómo fue la explosiva ruptura de Harley con el Joker.

En los primeros 30 segundos del material, lanzado por Warner Bros. Pictures, Harley asegura que la ruptura entre ambos fue por mutuo acuerdo. Sin embargo, lo que a continuación hace la peligrosa bandida deja a todos sorprendidos.

“Birds of Prey” lanza su primer tráiler oficial con grandes sorpresas. (Foto: Captura de YouTube)

¿HARLEY QUEEN MATÓ AL JOKER DE JARED LETO?

Los fanáticos saben desde hace bastante tiempo que el Joker no aparecerá en “Birds of Prey” y el tráiler de la película para confirmar la desaparición del personaje. El clip incluye una secuencia en la que Harley Quinn conduce un camión a una fábrica de Ace Chemicals, que posteriormente explota.

Como todos los fanáticos saben, la desfiguración del Joker de debe a que cayó en un tanque de productos químicos en la planta Ace Chemicals. Ya sea que Harley tuviera a Joker en el camión o que supiera que estaba en la fábrica, algunos fans han asumido que estrelló el vehículo paa vengarse de su abusiva pareja.

Entonces, ¿Joker murió? ¿Harley Quinn asesinó al Joker antes de que el auto se estrellara? Las hipótesis sobre el destino del enemigo de Batman son múltiples y todos esperan que el estreno de la película, la primera semana de febrero, revele finalmente su destino.

Independientemente de si este momento es o no la muerte del Joker, los fanáticos aprobaron que la próxima película del Worlds of DC está dejando bien en claro que el villano no tendrá participación en los eventos de la narración.

TRÁILER DE BIRDS OF PREY: