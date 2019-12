“Frozen” 2 ha causado gran sorpresa a nivel mundial. La nueva película de Disney ha dado mucho que hablar por el gran éxito que ha obtenido con su estreno, pero no solo han sido noticias positivas, sino también han tenido algunos percances que han generado gran controversia y la última ha sucedido en Japón.

Al parecer, la casa de Mickey contrató a una compañía del grupo publicitario Dentsu, que a su vez solicitó a una agencia especializada en artistas manga para que contraten a los más populares y publiquen diversos tuits elogiando a la historia de Elsa y Anna, pero esto se salió de control que generó gran polémica.

Los fanáticos japoneses comenzaron a indicar que lo artistas no habían emitido un mensaje personal, si no pagado y esto se estaba considerando como una forma de engaño a lo que Walt Disney Company Japan se disculpó por los tuits y deslindó de cualquier responsabilidad a los artistas, asegurando que todo surgió por falta de comunicación. De acuerdo a la empresa, nunca intentó engañar al público, reportó el portal The Hollywood Reporter.

Esta situación sin duda ha generado muchos problemas a Disney, pero también ocasionaría algunas otras consecuencias en el estreno de otras películas de esta casa productora y aquí te lo explicamos.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS QUE DEJA “FROZEN” 2?

Esta controversia sobre el marketing sigiloso se inició los primeros días de diciembre cuando los usuarios de Twitter se percataron que siete artistas manga publicaron ilustraciones de personajes de “Frozen” 2, elogiando al filme, pero con las mismas frases.

Pero esta táctica no sería la primera que habría usado Disney, sino, esto también se aplicó para otras cintas. Los usuarios de Twitter han comentado que los mismos artistas de mangas habían respaldado películas como “Avengers: Endgame” y “Capitain Marvel” sin etiquetar sus publicaciones com promocionales.

Sin duda, este plan de marketing podría ocasionar un gran problema para el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” que llegará a los cines japoneses y estadounidenses el viernes.

Las personas de las compañías que venden espacios publicitarios dijeron que les preocupaba que las consecuencias de “Frozen 2” afectarán los planes de marketing de Disney para Star Wars en Japón; pero otra persona involucrada en las promociones del gigante del entretenimiento dijo que no se planearon cambios que se mantendrá según lo pensado, pero se ajustarán algunas cosas.

Atsushi Osanai, profesor de la Escuela de Negocios Waseda con sede en Tokio, dijo que los consumidores se estaban acostumbrando a detectar promociones pagas, incluso si no están etiquetados.

















