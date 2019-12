“Frozen 2”, película en la que Elsa, Anna, Kristoff y Olaf emprenden un viaje a un bosque lejano para conocer la verdad sobre un antiguo misterio de su reino, ya ha recaudado más 920 millones de dólares en taquilla y pronto se convertirá en el sexto estreno de Disney en este año en superar la marca de los 1.000 millones.

Pero la cinta dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee no solo ha dado que hablar por su éxito en taquilla, las aventuras de Elsa, Anna, Olaf y Kristoff que han enamorado a los fans, y sus temas musicales, también por sus teorías y detalles ocultos.

Screen Rant compartió una lista con detalles que probablemente los espectadores no notaron la primera vez que vieron “Frozen 2”

10. ELSA SE BURLA DE ELLA MISMA

Mientras Elsa, Anna, Olaf y Kristoff juegan ‘charadas’, Olaf imita el vals de Elsa de la primera película, especialmente de su movimiento de cadera, y Kristoff adivina de inmediato que se trata de Elsa.

Pero el momento más divertido es cuando Elsa se encoge de hombros y asiente con la cabeza como si admitiera que se trata de ella.

9. LA PREDICCIÓN DE GRAND PABBIE

Antes del viaje en busca de la verdad de Elsa, Grand Pabbie le dice a Anna que debe estar cerca de su hermana porque, aunque antes esperaban que los poderes de Elsa no sean demasiado para ella, ahora desean que sean suficientes para salvar a todos.

La advertencia de Gran Pabbie se hace realidad cuando Elsa muere por un corto tiempo debido a que llegó demasiado lejos por descubrir la verdad de su magia, a que fue demasiado impulsiva y necesitaba la ayuda de Anna.

8. EL SEXTANTE

Un momento de empoderamiento femenino se produce al inicio de “Frozen 2” cuando Elsa hace esculturas de hielo para los niños de Arendelle. Uno le pide un oso de peluche, pero la que más sorprende es una niña que solicita un sextante, una herramienta de navegación utilizada para medir distancias.

7. ANNA RECONOCE A MATTIAS

En el bosque encantado Anna y Elsa conocen a Mattias, el líder de los soldados de Arendelle, pero si es la primera vez que ambas hermanas lo ven ¿cómo Anna lo reconoció al instante? En la primera película ella solía pasar mucho tiempo en los pasillos de su casa sola con la compañía de fotos, por lo que es probable viera a Mattias en algún retrato.

6. ¿REFERENCIA A ‘THE GOOD PLACE’?

Al comienzo de la cinta de Disney, mientras canta “Some Things Never Change” junto a Olaf, Anna (Kristen Bell) se apresura a cambiar las vías del tranvía para que Olaf no resulte lastimado. Lo que recuerda a una escena la serie que protagoniza Bell, “The Good Place”.

5. ¿A QUIÉNES HUBIERA AFECTADO LA MUERTE DE ELSA?

Cuando Elsa muere congelada, por un corto tiempo, Olaf empieza a desintegrarse, debido a que su fuerza vital está ligada a la magia de Elsa. Siguiendo esta lógica los Snowgies y Marshmallow, personajes que aparecieron en “Frozen”, estén muertes, ya que no Olaf volvió a cobrar vida hasta que Elsa lo rehizo.

4. DUMBO Y BAYMAX

Durante la secuencia en la que Elsa y Anna aún son niñas están jugando con varias figuras de nieve que Elsa ha hecho, pero ¿notaste de quiénes se trataba? Los héroes icónicos de Disney con los que juegan las hermanas son Dumbo, el elefante volador, y Baymax de “Big Hero 6”.

3. ¿REFERENCIA A ‘INFINITY WAR’?

Tras la muerte de Elsa, Olaf empieza a desparecer de manera muy similar a las personas que Thanos eliminó con el chasquido del Guantele del Infinito en “Avengers : Infinity War”. Además, la escena en la muerte de Olaf se desarrolla al igual que la muerte de Peter Parker en los brazos de Tony Stark.

2. ELSA SIENTE VERGÜENZA DE SU PASADO

Mientras canta ‘Show Yourself’, Elsa camina por la habitación y pasa por varias esculturas de hielo con momentos de su pasado. Cuando llega a ella cantando ‘Let it Go’ hace una mueca de incomodad.

1. EL DEJÁ VU DE ANNA AL VER LO QUE RUNEARD LE HIZO A NORTHULDRA

Al final se descubre que el Rey Runeard fue quien ocasionó la batalla entre los soldados de Arendelle y Northuldra. Él les dio la presa no como un regalo, sino como una forma de ahogarlos en sus aguas y debilitar sus fuerzas. Runeard traiciona a Northuldra atacando a su líder desde atrás mientras está desarmado. Esto es similar a lo que sucedió entre Hans y Elsa en la primera película de “Frozen”.

