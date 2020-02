Elisabeth Moss es una de las actrices más reconocidas de la actualidad, galardonada en los Premios Emmy y en los Globos de Oro por su actuación en la serie The handmaid’s tale.

Además, sus participaciones en la ya clásica Mad men y Top of the lake la han llevado a ser nominada en la categoría de mejor actriz. Ahora, Moss da vida a Cecilia Kass en la película de suspenso El hombre invisible, dirigida por Leigh Whannell, una de las mentes maestras detrás de la saga de terror Saw.

La actriz habló con Publimetro sobre su personaje en esta película y los retos que implica interpretar a mujeres que deben enfrentar la adversidad.

¿Cómo describirías a tu personaje Cecilia Kass?

Interpreto a una mujer que se enfrenta a una situación que nunca imaginó, pues intenta escapar de algo que no puede ver. Ella termina una relación tormentosa en la que vivía atrapada. Después de eso, se desatan una serie de situaciones que ya no puede controlar. Eso le resulta muy frustrante porque también es señalada, pues nadie le cree, nadie puede comprender lo que le está pasando y eso perturba su vida.

¿Crees que Cecilia tiene similitudes con tu papel en The handmaid’s tale?

Claro, ambos son personajes muy fuertes. Para mí es muy interesante e importante interpretar a mujeres que han sobrevivido a la adversidad, que han tenido que enfrentar retos en cuanto a violencia de género o prejuicios sociales. Realmente es un reto interpretar a mujeres que sufren violencia porque debes reflejar el dolor que viven. En este caso es una mujer que aprende a defenderse y, fuera de los toques de ficción, no es una situación que sea ajena a la realidad de muchas.

La película tiene gran cantidad de efectos visuales. ¿Eso dificulta su rodaje?

Fue complicado porque tuve que practicar y usar bastante mi imaginación para poder mostrar ese sentimiento de angustia y desesperación en escenas dramáticas, pero es parte de nuestra labor como actores. Claro que no lo hice sola, porque tuve la ayuda de toda la producción. El director Leigh Whannell hizo un excelente trabajo. Él sabía que tenía un enorme reto en sus manos con esta película y me parece que formamos un gran equipo.

¿Cuál es el principal mensaje de esta película?

Se muestra a una mujer que intenta salvarse a sí misma y escapar de una situación tormentosa. Creo que muchas mujeres en el mundo enfrentan esos problemas en una relación amorosa y, a veces, se les complica enormemente creer en ellas mismas y buscar su bienestar. Para mí, uno de los mensajes de esta película es que las mujeres deben confiar en sí mismas, siempre buscar una relación que no las dañe y que las haga sentir bien.

¿Cómo fue trabajar con Leigh Whannell?

Fue un placer porque sabe cómo causar terror. Es un director reconocido en este género y me dio muchas herramientas para no desentonar. Lo que también me impresionó de él es que realmente muestra el valor de Cecilia que, pese a ser ficticia, refleja algo que tantas mujeres viven.

Por Patricia Carranza / Publimetro México













