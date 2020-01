POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

En 1989, en épocas en las que en los cines de Lima veíamos la misma película por muchas semanas y había mucha violencia en el país, una producción nacional llenó las salas locales con más de 600.000 espectadores.

Esta película cuenta la historia de una niña de 13 años que ha escapado de casa para vivir en la calle, huyendo de la violencia familiar en la que vive. Ella necesita trabajar y se da con la sorpresa de que en la calle también la segregan y ningunean por ser niña. ¿La solución? Hacerse pasar por niño, cortarse el pelo, adoptar otra actitud. Dejar de ser Juliana para poder chambear y comer.

Junto a otros niños ella (él) sube a los micros a cantar. A ellos los manejan y abusan adultos, lo que genera en ella unas enormes ganas de rebelión. Mientras resumo esta historia me pregunto si algo ha cambiado hasta hoy con el trabajo infantil en las calles. Cuánto adulto se la lleva fácil esclavizando niñas y niños, Julianas y Gregorios.

Juliana fue un éxito de taquilla y hoy esta película, dirigida por Alejandro Legaspi y Fernando Espinoza, del Grupo Chaski, ha sido remasterizada y está en salas otra vez. No solo es una excelente película que deberías ver; hay algo de atemporalidad en lo denunciado, de lo que ya no se habla mucho. Porque a los niños que trabajan en la calle, los botamos más allá para no verlos y punto.

Buscando dónde la puedes ir a ver, hoy se proyecta Juliana en salas comerciales como Cinemark o Cineplanet. Pero con gusto descubro también que hay un festival de cine peruano en verano que va hasta el próximo 5 de febrero, con más de 20 películas repuestas en el Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Allí podrás ver Juliana, pero también otras producciones de diferentes géneros (terror, comedia, documental) como Retablo, La Revolución y la Tierra, El Viaje de Javier Heraud, Papá Youtuber, Frontera Azul, Aj zombies, Identidad, La bronca y Prueba de fondo. Recomiendo ver fechas y horarios en su web www.centroculturalpucp.com.













