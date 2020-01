Marvel Studios culminó su ‘Saga del Infinito’ el año pasado con “Avengers: Endgame”, la última película de los Vengadores que presentó el fin de una serie de héroes como Black Widow, el Capitán América y Iron Man, siendo este último el más recordado por su sacrificio al utilizar las Gemas del Infinito y así salvar a todo el universo de la amenaza de Thanos.

Sin embargo, esto no iba a ser exactamente así como se vio en la pantalla grande. Gracias a una entrevista de Insider a Weta Digital, los responsables de los efectos especiales de “Avengers: Endgame”, se sabe que la muerte de Tony Stark iba a ser una más gráfica que incluso podría haber sido comparada con el asesinato de Glenn en “The Walking Dead”.

Como se recuerda, en el primer episodio de la temporada 7 de “The Walking Dead” Negan hace su primera gran introducción asesinando a dos personajes principales de la serie: Abraham y Glenn. Ambas muertes son consideradas extremadamente gráficas para la televisión y una que sus fans no han podido olvidar hasta ahora:

Tal como comentan Matt Aitken y Jen Underdahl, los supervisores de los efectos especiales digitales, la escena de la muerte de Tony Stark iba a ser mucho más gráfica de lo que se vio en la pantalla grande con la mitad de la cara destrozada por el poder de las Gemas del Infinito.

En “Avengers: Endgame” se vio como Hulk utilizaba las Gemas del Infinito con el Guantelete que el mismo Tony creó, pero incluso el resistente cuerpo del gigante verde sufrió tal cantidad de daño que su brazo quedó inutilizado. Era lógico pensar que algo peor podría pasarle al cuerpo de Tony Stark o de cualquier otro vengador humano si utilizaban el Guantelete del Infinito.

“Le dimos a los director un gran rango de perfiles para que escojan donde uno de ellos era de la energía de las Gemas explotaba directamente en su rostro y hacía saltar un ojo fuera del cuenco y terminaba colgando de su mejilla,” comenzó explicando Aitken al responsable de Insider.

“También hicimos una versión parecida a ‘Dos-Caras’ donde podías ir dentro y ver parte del rostro como los dientes y los músculos,” agregó Underdahl sobre uno de los acercamientos más gráficos que se les ocurrieron para este momento. “Eso te fuerza lejos de ese profundo momento. No quieres concentrarte tanto en eso o dejar que te de asco.”

La muerte de Iron Man iba a ser muy gráfica (Foto: BossLogic)

¿Qué hubiera pasado si Iron Man hubiera presentado una muerte tan gráfica en la pantalla grande? Tal como mencionan los responsables de los efectos especiales, es muy probable que los fanáticos se hubieran concentrado más en su rostro destruido en lugar de sentir realmente el impacto de su muerte por utilizar las Gemas del Infinito.

Por otro lado, Robert Downey Jr. la está pasando muy mal luego de su salida del MCU de Marvel Studios. Actualmente jóvenes de todo el mundo, y adultos fanáticos de la compañía de cómics, lo reconocen principalmente por su papel como Tony Stark, pero él no quiere seguir siendo recordado por un solo papel.

“No soy mi trabajo. No soy lo que hice con ese estudio. No soy un periodo de tiempo que estuve actuando como ese personaje. Y de verdad apesta, porque el niño dentro de todos nosotros quiere que siempre sea ese campamento de verano donde nos cojemos de las manos y cantamos ‘Kumbaya’,” comentó en una entrevista a Hollywood Reporter.

Por ahora este sentimiento seguirá al menos por un tiempo, ya que la escena de Iron Man sacrificándose por todo el mundo en definitiva marcó a toda una generación de espectadores que vieron la evolución de RDJ en el cine durante más de 10 años en el mismo papel.