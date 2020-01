La actriz Anne Hathaway aseguró que el guión de “Diario de una princesa 3” ya está terminado, confirmando así que la tercera entrega de la película de Disney está en camino.

Por si fuera poco, en entrevista con el programa “Watch What Happens Live with Andy”, Hathaway aseguró que tanto ella como la directora Julie Andrews están dispuestas a formar parte de este nuevo proyecto.

Han pasado 15 años desde el estreno de la segunda parte de “Diario de una princesa”, pero ningún actor del filme ha olvidado su participación e incluso estarían más que entusiasmados en realizar la tercera entrega.





La actriz señaló que “Diario de una princesa 3” contará detalles de la etapa adulta de Mia Thermopolis. Con respecto a los detalles, la actriz dijo que no llegará este año al cine, ya que quiere que todo salga bien.













