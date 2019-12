¿Cómo fue tu experiencia de trabajar nuevamente con J. J. Abrams y de colaborar con él en Star Wars?

Fue fantástica. Nos reunimos y decidimos que si había alguna idea, algo que se le ocurriera a cualquiera de nosotros, teníamos que decirlo. Nos impusimos esa regla. Me divertí muchísimo en esta película. Fue diferente a El despertar de la fuerza (2015), donde sentí que estábamos conociéndonos. Aprendimos a ser amables y respetuosos, pero no tan amables como para dudar en descartar algo que no se considerara útil. Me gusta esa forma de trabajar. Sin egos.

¿Cómo evolucionó Kylo Ren a lo largo de estas tres películas?

Cuando nos reunimos por primera vez, J. J. me dijo que debía imaginarme la travesía de un personaje que era casi opuesta a la de Darth Vader. Vader comienza confiado y experimentado, y a lo largo de las tres películas se va debilitando hasta que alcanza su punto más vulnerable. Abrams tenía la idea de comenzar con Kylo Ren en su punto más vulnerable y susceptible, y poco a poco hacer que se endureciera cada vez más con la experiencia y que se sumergiera progresivamente en el lado oscuro. Creo que la travesía general de Kylo es interesante porque es lo opuesto a lo que el público está acostumbrado a ver en el lado oscuro. Realmente me abrió la imaginación como actor.

¿Dónde encontramos mentalmente a Kylo en esta película?

J. J. es muy bueno para esa dicotomía sobre si Kylo se está volviendo a sentir identificado con su historia o si la manipula como una herramienta para obtener lo que desea. ¿Realmente encuentra consuelo en el pasado? Al comienzo de la película siento que está en ese lugar. No se ha quedado sentado en un escritorio administrando tareas. Lo encuentras en el lugar donde se siente más cómodo, con los caballeros de Ren. Es la diplomacia lo que siempre le resulta difícil.

¿Qué sentiste al ingresar a una franquicia de las dimensiones de Star Wars?

Muchas cosas te afectan, como la primera vez que ves el Halcón Milenario o a Chewie, o al encontrarte con Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill o R2-D2. Llegas al set y no puedes evitar revivir las películas clásicas. Es la oportunidad de actuar con lo que es casi un recuerdo. Fue muy emocionante.

Cuéntanos sobre el duelo en los escombros de la Estrella de la muerte.

Fue agotador, pero emocionante. Estábamos empapados, con frío y colgados de cables, y me encantó. ¿Cuántas veces tendrás la oportunidad de luchar en una película de Star Wars? Estás peleando en un puente resbaloso, con cañones enormes que te lanzan litros de agua, e intentas no pensar en eso. Estás agotado, cansado, pero feliz.

¿Qué temas para ti atraviesa la Saga Star Wars?

Hay enormes temas de redención, familia encontrada y perdida, además de la familia adquirida. Hay muchos motivos. Uno es su especificidad con una historia (“la fuerza”); pero, al mismo tiempo, consigue que se siga sintiendo tan cercana. También logra crear un universo muy específico, pero que puede aplicarse y adaptarse a diferentes culturas. El tema central es un niño de un pueblo pequeño que siente que está destinado a ser algo más. Puedo sentirme identificado con eso. Todo es cíclico. Repetimos los mismos problemas, los mismos conflictos. Podría hablar hasta el cansancio sobre los personajes y cómo el amor es un tema medular en Star Wars. La saga es relevante y atemporal.

