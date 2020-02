La comedia romántica “A todos los chicos de los que me enamoré”, “To All the Boys I’ve Loved Before” en inglés, se estrenó en Netflix en el año 2018 convirtiéndose rápidamente en un éxito dentro de la plataforma. Ahora, historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky regresó a las pantallas con la secuela titulada “To All the Boys: PS I Still Love You”, “A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” en español, estrenándose algunos días antes de San Valentín.

Sin embargo, un cambio en esta nueva película ha dado mucho de qué hablar, ya que se introdujo a Jordan Fisher como el nuevo actor que interpreta a John Ambrose McClaren, reemplazando a Jordan Burtchett que previamente había aparecido en la comedia romántica de Netflix, ¿por qué sucedió este cambio tan repentino de un producto a otro?

Las películas de “To All The Boys” se han basado en la trilogía de Jenny Han, misma que sigue la vida de una estudiante de escuela llamada Lara Jean Covey. Su hermana envía cartas de amor a sus antiguos “crush” y es con Peter Kavinsky con quien termina teniendo una relación muy cercana a raíz de su carta del pasado.

Es en este contexto que la escena a mitad de los créditos entra en acotación, ya que aparece John Ambrose, otro de los crush pasados de Lara, quien es interpretado por Jordan Burtchett. El personaje regresaría en “To All The Boys 2”, tal como se anunció en diciembre del 2018, pero los fans se sorprendieron al ver que fue Jordan Fisher quien asumió el rol en esta película.

¿POR QUÉ JOHN AMBROSE CAMBIÓ DE ACTOR?

Jordan Burtchett no es más John Ambrose (Foto: A todos los chicos de los que me enamoré / Netflix)

A pesar de que solo apareció por un momento en la película original, muchos fans esperaron la secuela de “To All The Boys” por la participación de Jordan Burtchett, quien daría muchos problemas a la relación de Lara con Peter. Lastimosamente, él fue separado de la producción de la película y así lo anunció en sus redes sociales en su momento.

Aquellos que no seguían al actor en sus redes sociales, se dieron con la sorpresa de que habían cambiado al actor por Fisher, apareciendo en la pantalla grande como el conocido John Ambrose. Si bien esto pudo haberles causado muchos problemas a Netflix y a la casa productora, lo cierto es que muy pocos se quejaron de este repentino cambio que salta a la vista si se ve las dos películas en simultáneo.

¿La razón del cambio en el casting? Nunca hubo una razón oficial de parte de la plataforma de streaming y el productor Matt Kaplan tampoco ha especificado los motivos de su decisión, aunque sí comentó que hubo un gran proceso para cambiar de actor y reemplazar a Burtchett hasta que llegó Jordan Fisher para probar suerte en el papel.

Jordan Fisher se convirtió en el nuevo Jon Ambrose (Foto: Netflix)

Él y su equipo reconocieron automáticamente que tenían al candidato perfecto, a pesar de que incluso el mismo Jordan Burtchett había atendido a los castings que conseguirían su reemplazo. En sus redes sociales para marzo del 2019, él confirmó que no seguiría siendo John Ambrose y comentó que había sido una pena que no haya podido continuar en el papel.

Sin embargo, él reiteró que no quería pasar ninguna mala energía a la nueva producción de “To All The Boys 2” y que le deseaba lo mejor a su reemplazo en el nuevo proyecto de Netflix. Ahora, ¿por qué no hubo tanto revuelo en este cambio de personaje a pesar de tener un importante error de continuidad con la anterior película?

Si bien no existe una respuesta definitiva para esta pregunta, se especula que es porque Fisher es un personaje reconocido en la pantalla chica y grande. Burtchett ha participado en series como “Supernatural”, “Women of the House” y “The Killing”, pero Fisher ha tenido un rol en “The Secret Life of the American Teenager”, "Liv and Maddie” y en la serie de TV “Teen Wolf” como Noah.

Por otro lado, él también ha sido parte de la edición 25 de “Dancing with the Stars”, evento que terminó ganando junto a Lindsay Arnold. Finalmente, él llegó a Broadway para el show “Hamilton” con la piel de John Laurens / Philip Hamilton. Al parecer Netflix estaba buscando alguien con una vasta experiencia en el escenario.

De momento, solo queda esperar a que la producción confirme si este personaje llegará para la tercera parte de “To All The Boys”, ya que la segunda película cambió su narrativa completamente a lo que se vio en los libros. ¿Qué pasará en el futuro con John Ambrose?

