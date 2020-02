Batman es uno de los superhéroes más famosos del mundo de los cómics y es uno de los últimos que mantiene su identidad en secreto. Tradicionalmente estos personajes evitaban a toda costa decirle al mundo quiénes son realmente, sin embargo, con el paso del tiempo esto a cambiado, al menos en la pantalla grande y en especial en el MCU donde Tony Stark reveló ser Iron Man en su primera película.

Mientras que, en el cómic de DC, Superman #18, el 'Hombre de Acero’ reveló que era Clark Kent, por lo que él y su familia tuvieron que vivir con sus consecuencias. Aunque todo parecía indicar que Batman jamás haría lo mismo en ‘Curse of the White’ se vio obligado a decirle al mundo quien está detrás del traje negro.

El ‘Caballero de la Noche’ no utiliza una máscara para ocultar su identidad, sino porque era parte de su disfraz para inspirar miedo en los criminales, pero de todas maneras era vital para el superhéroe mantener su identidad en secreto.

Batman: White Knight es una serie limitada de cómics creada por Sean Murphy (Foto: DC Comics)

¿POR QUÉ BATMAN REVELÓ SU VERDADERA IDENTIDAD?

En ‘Batman: Curse of the White Knight’, de Sean Murphy y Matt Hollingsworth, luego de que Azrael asesinara a Jim Gordon y dejara herida a Batgirl, la brújula moral de Batman ha cambiado y está dispuesto a matar a Azrael, pero antes decide revelar su verdadera identidad al mundo.

Bruce visita a Barbara mientras se recupera de su lesión y le confiesa que tiene la intención que tiene la intención de romper su regla más importante con la finalidad de matar a Azrael y resarcir su error: se siente responsable de todo por no dispararle a Azrael cuando tuvo la oportunidad.

Wayne señala que "ya no es Batman. Resulta que ni siquiera soy un Wayne". Por su parte, Barbara no intenta hacerlo cambiar de opinión, al contrario, le asegura que padre habría apoyado y confiado en su decisión, sin importar cual fuera.

Batman: White Knight abarca ocho números y fue publicada mensualmente entre 2017 y 2018 (Foto: DC Comics)

Para revelar a toda Gotham City su verdadera identidad, hackea televisores y pantallas. Empieza diciendo que Batman “debe llegar a su fin” y que poco a poco se transformó en los villanos que una vez trató de destruir. Luego se quita la máscara y revela que en realidad es Bruce Wayne.

Además, admite ser cómplice de que el Imperio Wayne sea secuestrado y promete regalar toda su fortuna a una organización sin fines de lucro que financiará programas educativos, refugios para personas sin hogar y becas.

En ‘Batman: Curse of the White # 7’, para atrapar y asesinar a Azrael Bruce se pone el traje de Batman por última vez y se une con el Departamento de Policía de Gotham. Antes de irse Nightwing le dice: “Batman no mata”, pero el ‘Caballero de la noche’ responde: “Batman está muerto ... y también lo está Azrael”.