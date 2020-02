Rae Dawn Chong saltó a la fama por su rol en “El Color Púrpura” y “Comando”. Pero ahora, la actriz de 58 años hizo noticia por una causa ajena a su carrera en Hollywood. Y es que la intérprete reconoció haber tenido relaciones sexuales con Mick Jagger.

¿El problema? esto habría ocurrido cuando ella tenía 15 años y el líder de los Rolling Stones, 33.

La noticia se viralizó luego de que la canadiense-estadounidense realizara en entrevista con The Hollywood Reporter, donde mencionó el hecho.

“Me preguntaron cómo conocía a Mick y solté que había tenido sexo con él cuando tenía 15. Se me escapó. Me siento mal. Yo y mi bocota”, explicó posteriormente al británico The Mail on Sunday.

Aquella relación habría ocurrido en 1977, época en la que ambos se conocieron. “Nunca me preguntó mi edad y nunca se lo dije. No surgió”, aseguró la actriz sobre la noche que pasaron juntos en Nueva York. Tiempo en el que el cantante estaba casado con Bianca Pérez-Mora Macias.

“Recuerdo que pensé que era muy lindo. Tenía el pelo despeinado. Pensé, ‘Oh hombre, es hermoso”, agregó Dawn Chong.

“Me dijo: ´'¿Qué estás haciendo ahora?' y yo le contesté que nada. Me tomó la mano y nos subimos a su limusina y fuimos directamente a un estudio de grabación. Los Stones estaban allí, yo estaba en el fondo. Recuerdo haber estado allí durante horas y horas. Luego me quedé a dormir en su apartamento. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba experimentando con Mick. Me estaba divirtiendo”, relató la mujer.

Además, aclaró expresamente que su familia y amigos sabían de esta historia. Y que no era su intención publicarla. “No hizo nada malo, no me hizo hacer nada que no quisiera. No quiero que se meta en problemas por esto, no fue traumático. Yo sabía lo que hacía, no era una niña inocente”, sostuvo.

“Eran los setentas, una era diferente. Yo no era una víctima”, explicó Rae, pues “No fue un momento #MeToo. Fue algo que me empoderó. Pude haber dicho que no, no fui obligada. Pensé que era adorable y yo era casi nueva en todo esto (del sexo)”

Siete años después de aquel encuentro, la actriz apareció en el video “Just Another Night” de The Rolling Stones. Hasta ahora el cantante no se ha referido al tema.

