“A todos los chicos de los que me enamoré 2” | Netflix | La comedia romántica “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before” en inglés) se convirtió en un éxito de Netflix en el 2018 y catapultó a la fama a sus protagonistas. La historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky regresa a las pantallas con la secuela titulada “To All the Boys: PS I Still Love You” (“A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” en español) que promete cautivar al público y que se estrenará unos días antes de San Valentín.

La película está basada en la novela homónima de 2014 de Jenny Han. La primera parte de la producción de Netflix se ubicó entre las películas más populares del 2018. Es por ello que la secuela espera tener la misma acogida, además la compañía de streaming confirmó una tercera película titulada “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”, que ya se encuentra en producción.

La historia de amor de Lara y Peter no terminará en esta película, pues Netflix ya confirmó el estreno de una tercera parte (Foto: Netflix)

En la primera parte de la historia, las cartas de amor secretas de Lara son enviadas a sus respectivos crushes, desencadenando una serie de problemas y aventuras de amor. En la secuela, “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”, muestra finalmente el noviazgo de los personajes principales protagonizados por Lana Condor y Noah Centineo. Ahora, la pareja se enfrentará a un nuevo y misterioso crush del pasado de Lana.

La llegada de John Ambrose (Jordan Fisher), otro destinatario de las cartas de amor, retará a Lara Jean a confiar en sí misma más que nunca y hacer frente a su primer verdadero dilema: ¿puede amar a dos chicos al mismo tiempo? A continuación, te decimos quién es quién es la segunda parte de esta comedia romántica.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “TO ALL THE BOYS: PS I STILL LOVE YOU”? PERSONAJES Y ACTORES

LANA CONDOR- LARA JEAN

Como era de esperarse, la actriz le dará vida de nuevo a la protagonista de la película, Lara Jean. En la secuela, a la mediana de las hermanas Covey se le romperá el corazón y se verá envuelta en un triángulo amoroso que sacudirá su vida.

NOAH CENTINEO- PETER KAVINSKY

El ‘Novio de Internet’ volverá a interpretar al guapo, romántico y popular novio de Lara Jean, Peter Kavinsky. Solo que esta vez, tendrá que luchar por el amor de LJ y enfrentarse a John Ambrose McClaren para salvar su relación.

JANEL PARRISH- MARGOT

Aunque se encuentra en Escocia, Margot volverá a ser de gran ayuda para Lara Jean, después de todo, ¿quién mejor que tu hermana mayor para darte consejos de amor?

La secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré" se estrena el próximo 12 de febrero en Netflix (Foto: Netflix)

ANNA CATHCART- KITTY

La menor de las hermanas Covey tendrá una misión especial en la secuela, pues buscará juntar a su papá con su vecina Trina de manera romántica. Además, provocará muchas alegrías en la familia con su nuevo perro llamado Jamie Fox Pickle.

JORDAN FISHER- JOHN AMBROSE

John Ambrose será el nuevo interés romántico de Lara Jean después de que ella tienes fuertes problemas en su relación con Peter Kavinsky. Es uno de los 5 destinatarios de las cartas de amor que escribió Lara Jean en la primera película.

ROSS BUTLER- TREVOR PIKE

Ross Butler se unirá al elenco de la secuela “To All the Boys: PS I Still Love You” como Trevor Pike. El mejor amigo de de Peter.

En inglés, el título de la película es “To All the Boys: P.S. I Still Love You” (“A todos los chicos: posdata, aún te amo”) (Foto: Netflix)

MADELAINE ARTHUR- CRRIS

La mejor amiga de Lara Jean y prima de Genevieve está de vuelta con sus originalidades y ocurrencias, y será interpretada por la misma actriz que en la primera parte de la película.

ISRAEL BROUSSARD- JOSH SANDERSON

En la secuela, Josh comienza a salir con Liza Booker, una chica de su club de lectura de cómics. Según la descripción de Lara Jean, su nueva novia “tiene el pelo castaño encrespado, ojos bonitos, tetas grandes y ortodoncia. Va al último curso, como Josh, y es lista, como Josh.” Aún no han revelado quién la interpretará.

EMILIJA BARANAC- GENEVIEVE

La actriz volverá a darle vida a Genevieve, la ahora ex novia de Peter Kavinsky. Esta vez, estará dispuesta a todo con tal de recuperar el amor de Peter, provocando miles de problemas entre él y LJ.

“A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero” está basada en la novela romántica homónima de Jenny Han que consiguió el #1 del New York Times (Foto: Netflix)

SARAYU BLUE- TRINA

La vecina de la familia Song-Covey y futuro interés romántico del Dr. Covey. Además, será quien le enseñe a Jamie Fox Pickle toda clase de trucos para que aprenda a comportarse.

HOLLAND TAYLOR- STORMY

Una simpática y elegante anciana que vive en una comunidad de retiro donde Lara Jean es voluntaria y además, ¡resulta ser abuela de John Ambrose!

JOHN CORBETT- DR. COVEY

El tierno, simpático y dulce papá de las hermanas Covey sin duda nos brindará más alegrías en la secuela de TATBILB, además de que comenzará una amistad con Trina.

Ross Butler ya es parte de "A todos los chicos de los que me enamoré 2" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ 2”

La secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré” será estrenada a nivel mundial el miércoles 12 de febrero de 2020 por Netflix, dos días antes de San Valentín.

EQUIPO CREATIVO DE “A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ 2”

Director: Michael Fimognari

​Guionista: Sofia Alvarez (a partir de una historia de Jenny Han)

Productores: Marc Bienstock, Dougie Cash, Chris Foss, Jenny Han, Kelsey Jackson, Susan Johnson, Matthew Kaplan, Robyn Marshall, Max Siemers.

