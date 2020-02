Medida drástica. Newcastle decidió prohibir a sus jugadores estrecharse las manos para evitar la propagación del coronavirus, informó este viernes el técnico del equipo, Steve Bruce.

“Es un ritual aquí que todo el mundo estreche la mano con todo el mundo cuando se encuentra cada mañana, hemos dejado de hacerlo siguiendo la opinión del doctor”, señaló el entrenador.

“Somos como todos los demás. Afortunadamente tenemos un gran doctor aquí y nos mantendrá informados de lo que tenemos que hacer. Seguimos por televisión lo que ocurre y esperemos que no se complique más la situación en nuestro país”, añadió.

Esta decisión coincide con la de otros clubes como el Arsenal que requiere a toda aquella persona que vaya a asistir a la ciudad deportiva que rellene un formulario para asegurarse de que no ha estado en contacto con el virus.

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, señaló que su club se toma con seriedad la amenaza del coronavirus pero que no se ha establecido una prohibición de estrechar la mano en el club.

“No hacemos cosas que quizás normalmente haríamos, como cuando la gripe está rondando, para nosotros es lo mismo. No podemos hacer algo diferente a esto”, dijo este viernes en rueda de prensa."Al final nadie nos ha dicho todavía que no debemos jugar a fútbol, siendo un deporte de contacto, no lo olviden", agregó.

Al igual que Newcastle, Valencia también tomó una drástica decisión para intentar frenar la expansión del coronavirus: ha decidido cancelar todo acto no deportivo de su primera plantilla.

“El Valencia CF ha decidido, en la línea de las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales, incrementar las medidas preventivas de contagio anulando todos aquellos actos, reuniones o concentraciones públicas en espacios cerrados que supongan un riesgo para los jugadores, técnicos y personal del club”, indicó la entidad en un comunicado.

“En dicho contexto, se cancela hasta nueva orden cualquier actividad pública no deportiva con integrantes del primer equipo, entre ellas la habitual rueda de prensa del entrenador previa al encuentro de LaLiga, así como todas las comparecencias, previas y posteriores, previstas con motivo del partido de este sábado en el Camp de Mestalla”, se lee en el pronunciamiento.

Debido a la propagación mundial del coronavirus, eventos deportivos de todo el mundo han sido anulados o aplazados.

El domingo la Juventus y el Inter jugarán el partido estrella del fin de semana en Italia a puerta cerrada, mientras que el gobierno suizo aplazó la jornada completa de fútbol. En ciclismo la Vuelta a Emiratos se dio por terminada tras la quinta etapa tras el descubrimiento de dos casos.





