Universitario de Deportes y Carabobo buscarán el boleto a la fase 2 de la Copa Libertadores 2020. En la previa, el entrenador Gregorio Pérez afirmó que el compromiso será complicado, por ello alistará el mejor once posible para ganar en el estadio Monumental.

El DT uruguayo de la 'U' apostará por Jonathan Dos Santos como '9′ y con José Carvallo como su arquero titular. De hecho, el ‘charrúa’ saldrá con un once bastante similar al partido de ida. El único con el que no contará será Rafael Guarderas; el volante se lesionó y debe permanecer en recuperación por una semana, por lo que también cabe la posibilidad de que no llegué al primer partido de la Liga 1.

Jesús Barco fue probado en los entrenamientos por Gregorio Pérez, sin embargo, será Gerson Barreto quien inicie el partido en el medio sector. Por otro lado, Donald Millán es parte fundamental en la oncena de Universitario de Deportes. El ‘10’ realizó un buen papel en el partido de ida y su presencia ha sido ratificada en Lima.

Los ‘cremas’ empataron 1-1 con el cuadro granate en Puerto Ordaz. Ahora, en la revancha, los merengues tienen dos opciones: ganar por cualquier diferencia o, en todo caso, igualar sin goles.

El encuentro será el martes 28 de enero a las 07:30 p.m. y podrás verlo a través de FOX Sports y Facebook Watch.

De otro lado, el viernes 31 de enero, los merengues disputarán su primer partido de la Liga 1 en Arequipa, donde visitará a Melgar.





LEE TAMBIÉN

● Japón: primer caso de coronavirus contagiado dentro del país

● Viuda de Kobe Bryant: ¿cómo conoció al legendario basquetbolista de la NBA?

● ¿Las personas que prefieren el chocolate amargo son malvadas?

● Perú vs. Uruguay EN VIVO por el Grupo B del Preolímpico Sub-23

● El ‘pegajoso’ electropop andino del FREPAP que se viraliza en redes