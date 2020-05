La imagen del golpe de Jorge Amado Nunes a Juan Carlos Kopriva en un clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima quedará grabado para la eternidad. Precisamente sobre ese episodio, el exjugador del cuadro crema hizo una confesión, pero también se animó a hablar del complicado presente institucional que vive el equipo.

En diálogo con el diario Trome, el ídolo crema explicó lo siguiente: “Me parece una payasada (el presente de Universitario). Lo que hacen no es favorable para el club, ni para los hinchas”.

Asimismo, Nunes recordó el golpe que le propinó a Juan Carlos Kopriva en un clásico del fútbol peruano: “(Kopriva) Mencionó algo que no debía. Rompió los códigos del fútbol. La gente de la ‘U ya me quería, pero después de ese puñete me hizo ídolo”, explicó.

¿Por qué José Luis Chilavert dijo que Jorge Amado Nunes era gay?

En los 90′s, Chilavert y Nunes compartían el vestuario de la selección paraguaya; sin embargo, hubo un corto circuito entre ambos que recién se aclaró hace algunos años.

Chilavert, campeón del mundo con Vélez Sarsfield, señaló que Nunes era gay. El ídolo de Universitario acotó que se ello fue provocado por la “cólera”.

“En la Copa América de Ecuador en 1993 vimos unas anfitrionas de una marca de gaseosa, sponsor oficial del torneo. Él se interesó en una, pero ella se fijó en mí. Él le avisó que estaríamos en Cuenca y la señorita se apareció en la conferencia de prensa, me sonrió y, cuando acabó todo, me acerqué. Nos tocó ir a Quito para enfrentar a los locales y Chilavert la llevó con su plata, pero llegó a la ciudad y estuvo conmigo. Eso lo irritó más y un día empezó a hablar esa tontería” corroboró.

