Erick Delgado tiene como objetivo retirarse con camiseta de Sporting Cristal y no lo pone como un sueño porque asegura que los sueños son casi imposibles de alcanzar. Pero el portero no puede olvidar lo que sucedió en 2012 cuando la directiva de aquel cuadro rimense decidió no renovar contrato con él y le abrió las puertas de salida y esta vez lo hizo nombrando a alguien que nunca estuvo en sus declaraciones previas: Roberto Mosquera.

Erick Delgado es el arquero de Academia Cantolao, sin embargo, es un ícono de Sporting Cristal tras sus 10 años como parte fundamental de los celestes. En entrevista con GOLPERU, el guardameta contó un poco más sobre su salida del club rimense y mencionó a Roberto Mosquera.

“Las formas que tuvieron conmigo no fueron las más correctas. Yo considero que nunca tuve ningún problema. Además, pasaron un par de cosas en el 2012 que no se entero mucha gente, paso que quisieron sacar a jugadores jóvenes que no jugaban en primera y que no querían pagarles completo. Ahí fue la primera rencilla”, expresó Erick Delgado.

“No es mal interpretación de mis palabras. Si (Roberto) Mosquera en ese momento hubiera matado por mi, yo hubiera sido el arquero en el 2013. Yo creo que Roberto, debido a que era su primer año en Cristal, dijo: si ustedes quieren traer a alguien nuevo para reforzar el arco, yo no me opondré. Es mi apreciación, no se si será verdad porque nunca estuve en esas reuniones”, añadió el arquero de Cantolao.

“Yo pienso que por rendimiento no era, si haces una hoja de vida tu te das cuenta que después de 10 años, cuando estás a punto de salir campeón, quieras cambiar al arquero que es parte de tu columna vertebral”, finalizó Erick Delgado.

Desea retirarse en Sporting Cristal

Erick Delgado no solo debutó con Sporting Cristal, también fue el arquero principal de los celestes por muchos años. El guardameta de Cantolao es un hincha confeso de Sporting Cristal por lo que expresó su deseo de volver al equipo ‘bajopontino’ cuando le toque retirarse.

“Me gustaría retirarme en Sporting Cristal porque yo he hecho y sigo tratando de hacer una carrera correcta y donde siempre esté compitiendo. NO es un sueño porque un sueño parece inalcanzable, es una meta, un objetivo que tengo”, afirmó Erick Delgado.

