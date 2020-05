Renato Tapia, volante de la selección peruana, salió en defensa del doctor Elmer Huerta luego que se viera obligado a detallar cuales son todas sus especialidades médicas ante una severa crítica del periodista Aldo Mariátegui.

El columnista deslizó que el conocido galeno no era epidemiólogo y señaló que “no es un oráculo infalible para tanto cargoso endiosamiento mediático” en medio de la pandemia de COVID-19, motivando la respuesta del profesional en la salud.

“Quiero decirle al señor Mariátegui y a todos que tengo el gusto de tener cuatro especialidades: la primera es medicina interna (que me permite hablar de las enfermedades de los adultos), la segunda es oncología médica (que me permite hablar del cáncer), la tercera es prevención y control del cáncer (que me permite hablar de la salud pública del cáncer) y la cuarta, que es la que yo más quiero, maestría en salud pública en epidemiología (y eso es lo que me permite hablar de este tipo de temas)”, respondió en diálogo con Rpp, ganándose el respaldo del mediocampista nacional.

Tapia se enteró de la reacción del doctor Huerta en Twitter y demostró disfrutar con la réplica. “Párala de pecho, ‘colorao’”, comentó en una publicación donde se informó sobre lo sucedido.

Párala de pecho colorao 😂 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) May 25, 2020

El volante todavía entrena con Feyenoord tras la finalización de la Eredivisie de Países Bajos por la propagación de contagios de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, pero será jugador libre a partir de julio, luego que el club neerlandés decidiera no renovarle contrato.

