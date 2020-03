Percy Prado sabe que su trabajo en el Nantes de Francia lo tiene cerca a la selección peruana y debe conseguir regularidad para terminar de convencer a Ricardo Gareca. El futbolista que compite en la Ligue 1 junto a Cristian Benavente reconoció acercamientos con comando técnico de la bicolor, que podría tomarlo en cuenta en un futuro no muy lejano.

“Cada vez que veo un partido de la selección peruana pienso en estar allí y representar a mi país. Sería un honor para mí. Ya he hablado directamente con Gareca, ellos ya me están mirando y estoy dando todo lo que tengo para ir a representar a mi país”, dijo una transmisión en vivo vía Instagram con Movistar Deportes.

“Yo siempre sigo a la selección peruana, me he despertado varias veces en la madrugada para alentar. Vi todos los partidos de la Copa América y el que más me gustó fue la semifinal contra Chile”, añadió en diálogo con Michael Succar, periodista del citado canal.

Percy Prado contó que no conoce mucho el Perú pero no es un pensamiento alejado terminar su carrera en nuestro país. "El fútbol peruano ha mejorado mucho. Mi papá es de Universitario, así que mi corazón también es crema”, declaró.

“Mi juego está más parecido a Advíncula que al de Corzo. Me gusta ir mucho al ataque, pero no descuido mi zona defensiva”, dijo sobre su estilo de juego.

Prado, de nacionalidad peruana y francesa, llegó a los seis años al Nantes e hizo todas la categorías formativas en dicha institución. Fue capitán desde la sub-15 hasta la sub-19. Incluso fue contactado por la Federación Francesa de Fútbol cuando tenía 16 años para formar parte de los ‘Les Blues’ en el famoso torneo juvenil de Montaigu. Sin embargo, en ese momento no tenía la doble ciudadanía.