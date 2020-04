Desde que llegó a México para ser nuevo jugador de Pachuca de la Liga MX, Christian Cueva se ha alejado de la prensa y los escándalos. Son pocos meses los que lleva en el cuadro Hidalgo, pero en el que ya se nota su cambio. Una evolución que hizo notar Yoshimar Yotún, compañero de 'Aladino en la selección peruana, y con quien comparte ahora que ambos viven en el país azteca.

En una entrevista online con Movistar Deportes, a través de Instagram, Yoshimar Yotún habló sobre la importancia de Christian Cueva en la Selección Peruana e hizo hincapié en el buen momento que vive ‘Aladino’ actualmente, al lado de su familia, en México.

“Estos últimos meses hemos compartido mucho con Christian Cueva y estoy muy feliz porque lo veo totalmente diferente, ahora está en un modo familiar bastante bueno, nunca lo había tratado así. Eso es muy importante para un jugador que está fuera del país, tener una familia que siempre lo acompañe y él está yendo por un camino bueno", aseguró Yoshimar Yotún.

“Ahora él sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que está en un equipo que él ha elegido, donde lo quieren y así va a retomar su ritmo. Además, sabemos que cuando se pone la blanquirroja el ‘Cholo’ es un monstruo. Esperemos que vuelva a su nivel porque es importante en la Selección, creo que cuando está mentalizado destaca mucho”

Cabe precisar que hace unos días, Cueva también se refirió al momento que vive actualmente y aseguró que le hubiera gustado estar en la lista de Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias al Mundial, que finalmente fueron suspendidas por el coronavirus.

“Me hubiera gustado ser convocado y si le haces esa pregunta a cualquiera que haya estado en la Selección te va a decir lo mismo. Tenía muchas ganas de volver a la Selección en este nuevo sueño y clasificar otra vez al Mundial. Pero el ‘profe’ es el que toma la decisión, de todas formas, cuando no me convocó yo igual me desperté a ver el partido, me imaginaba estando con mis compañeros y la sufrí como un hincha más. Uno por la selección saca fuerzas de donde sea", aseguró.





