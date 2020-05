En estos días en que las actividades deportivas, entre ellas el fútbol, se han paralizado por causa del coronavirus, se ha hecho muy frecuente, y popular, que los futbolistas asuman el papel de periodistas y ‘entrevisten’ a sus colegas. Los integrantes de la selección no escapan a esa tendencia.

La más reciente charla que se ha hecho viral en las redes sociales es la que sostuvieron Luis Advíncula y André Carrillo. A través del Instagram de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ambos seleccionados conversaron sobre distintos temas. En cierto momento del diálogo, la ‘Culebra’ se defendió de aquellos que lo critican por no ‘sudar la camiseta’ de la bicolor.

“A mí me molestan por no barrerme, pero para eso están (Pedro) Aquino, (Renato) Tapia, (Wilder) Cartagena y (Sergio) Peña. Yo soy puro amagues”, expresó el delantero del Al Hilal FC.

Su equipo ideal

En otro momento de la conversación, André Carrillo mencionó su once ideal. Es el siguiente: “Rui Patricio, Yasir Al-Shahrani, Berthur Botía, Zambrano, Advíncula; William Carvallo, Otaif, Deulofeu, Richarlison, Farfán y luego tengo tres opciones que son Pizarro, Guerrero y Bafetimbi Gomis. El entrenador sería Jorge Jesús”.

Justamente, sobre el técnico que hoy dirige a Flamengo, Carrillo dijo que si decidió irse a jugar a Arabia fue por el portugués. “Desde chico he tenido plata, jamás me importó el dinero (risas). Fuera de bromas, yo quería volver a trabajar con Jorge Jesús y cuando me llamó no lo dudé y creo que fue una buena decisión”.

