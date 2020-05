Renato Tapia aprovechará el próximo periodo de fichajes en Europa para cambiar de equipo tras no renovar con el Feyenoord. La salida del volante nacional del cuadro neerlandés parecía inminente y terminó confirmándose.

“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, señaló el mediocampista de la selección peruana este domingo en diálogo con el periodista deportivo César Vivar, a través de un Instagram Live.

El futbolista de 24 años también reconoció que Cruz Azul estuvo en sus servicios, pero por ahora no tiene en mente compartir equipo con Yoshimar Yotún.

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. Lo mejor era quedarme aquí y fue la mejor elección”, reveló en la conversación.

Boca Juniors, otro conjunto al que se rumoreó podría llegar, también tiene la atención del popular ‘Capitán del Futuro’.

“Cuando fuimos a jugar a la Bombonera fue espectacular, me emocioné mucho lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme”, agregó.

Tapia, de 24 años, firmó por Twente en agosto de 2013 y debutó profesionalmente un año después en la Eredivisie. En 2016 fue traspasado al Feyenoord, que le dio continuidad por dos campañas y lo tuvo de vuelta en la presente temporada tras cederlo a préstamo al Willem II.