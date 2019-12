El 2019 no ha sido de los mejores años de la selección peruana en cuanto a balance de partidos ganados, pero sí ha dejado recuerdos imborrables que, no se podrán comparar con el regreso al Mundial en 2018, pero sí pueden ayudar a superar los malos ratos.

Disfruta con nosotros lo bueno, lo malo y lo feo de la bicolor en el año que se va

LO BUENO

Subcampeón de América

Un empate ante Venezuela y un triunfo contra Bolivia, ponían a la selección peruana a un punto de la siguiente ronda de la Copa América Brasil 2019 pero llegó lo inesperado. un doloroso 5-0 del anfitrión ante un equipo impetuoso que intentó jugarle de igual a igual.

Aquí no hubo uno, sino dos conclusiones y un resultado final. El primero fue que entendieron que Perú sigue siendo un equipo en formación y que puede darle pelea a los ‘más pintados’ desde ese sitial. La segunda fue que mantener el cero en arco propio es mucho más importante que anotar. Todo esto dio como resultado que el equipo de Ricardo Gareca llegue a la final de la Copa América donde cayó 3-1 contra Brasil, otra vez, pero se ganó el respeto del continente.

Entre los mejores del año

El subcampeonato de América no fue, sino, la consolidación de Ricardo Gareca como entrenador de la bicolor y el trampolín para que FIFA lo nomine entre los 10 mejores entrenadores del mundo que competían por el premio The Best. Justo reconocimiento para él

El triunfo ante el ‘Scratch’

Poco tiempo después de la final de América, Perú y Brasil se volvieron a ver las caras en Estados Unidos en un amistoso mucho más parejo, con Neymar en campo y con triunfo peruano con gol de Luis Abram. Un triunfazo, inesperado pero conseguido en base a esfuerzo.

Consolidación y regreso

Y gran responsabilidad en la buena actuación de la selección peruana en los partidos antes mencionados, se debe a la consolidación de Luis Abram y al regreso de Carlos Zambrano. Ambos conformaron la nueva zaga de la bicolor y brillaron con luz propia.

LO MALO

Derrotas que marcaron

La primera fecha FIFA del 2019 aparentaba para dos triunfos de la bicolor ante Paraguay y EL Salvador. Se cumplió el trámite con el primero, pero ante los caribeños se perdió 2-0 y el golpe fue grande.

Luego llegaron otras goleadas que dejaron lecciones: 3-0 ante Colombia, 5-0 contra Brasil y el año se cerró con un empate en los últimos tres partidos. Un balance bastante negativo desde el punto de vista porcentual.

El ranking lo refleja

Y esas derrotas han generado una cosa: que después de mucho tiempo la selección peruana haya salido del top 20 del ranking FIFA. El 2019 se cerró en el puesto 21 por los últimos meses y así estará hasta marzo que arranquen las Eliminatorias

LO FEO

La poca continuidad de Cueva y Zambrano

Carlos Zambrano marcó su regreso a la selección peruana este año y tras una buena Copa América se supuso que su futuro sería bueno, pero no. En el último semestre no sumó minutos con Dinamo Kiev y es posible que el 2020 cambie de club. Alianza Lima lo quiere.

Junto al ‘Kaiser’ también está el caso, quizá el más sonado, de Christian Cueva, quien dejó el Krasnodar de Rusia para unirse a Santos de Brasil, pero terminó siendo noticia por sus acciones fuera de la cancha que dentro de ella. Terminó el año lejos de su club, de la selección y con videos virales que dejan mucho que desear de su profesionalismo.