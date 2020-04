Roberto Silva Pro, exdelantero y hoy presidente de la agremiación de futbolistas se mostró indignado por las medidas del club trujillano Mannucci que decidió imponer la suspensión perfecta con sus jugadores. Silva informó que el club mantiene deudas. También se refirió a pedidos de reducción de sueldos en otros equipos de la Liga 1.

¿Cómo toma la Safap que la directiva del Mannucci no haya llegado a un acuerdo con el plantel y optara por la suspensión perfecta?

Es inaceptable que publiquen un comunicado de esa naturaleza. Exponen a sus jugadores y los muestran como insensibles frente a la crisis. Ellos y todos los jugadores de los veinte clubes han manifestado el deseo de apoyar. Lo de Mannucci es una presión mediática porque impone una drástica medida. Esto realmente es asqueroso. Estoy indignado.

¿Entonces la suspensión perfecta no va a proceder?

No soy un especialista en el tema, pero tengo entendido que Mannucci no tiene las herramientas para sustentarla. Primero, la empresa debe tener incapacidad de actividad remota (para aplicar a la suspensión perfecta) y durante la suspensión el equipo ha trabajado desde casa bajo la instrucción del cuerpo técnico. Además, no debe generar ingresos económicos para cubrir remuneraciones y de supervivencia, pero Mannucci recibe su dinero mensual por los derechos de TV. En estos dos puntos, el club queda en entredicho.

Los jugadores de Mannucci también informaron que no recibieron el pago completo de marzo...

Exacto, y eso no lo indica la dirigencia en su comunicado. Arbitrariamente solo pagaron el 70%. ¿Por qué no se ha pagado marzo completo? A esto se suma una deuda del año pasado dividida en cuotas que debían pagar también el mes pasado. No reconocen nada, son las víctimas; para acceder a la suspensión perfecta, la empresa no debe tener deudas y poseer capacidad para adelantar la CTS y la gratificación. Todo esto lo va a verificar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El exdelantero de 43 años, que jugó en Perú, Alemania, Argentina, Ecuador y México, preside la Safap desde el 2016. GEC

¿Otros clubes están analizando acogerse a la suspensión perfecta?

Están solicitando reducciones, pero graciosamente parece que fueran conversadas, porque todas están alineadas y las realidades de todos los clubes no son iguales. Por ejemplo, los que no tienen derechos por TV piden reducir el 50% de los salarios, algo que puede ser entendible, pero los que sí perciben ese pago también quieren el mismo porcentaje. Y ellos sí tienen ingresos, ¿por qué? Y lo peor es que no saben cómo argumentarlo. Por eso nosotros, en las reuniones de clubes y con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presentamos protocolos sólidos y con el visto bueno de los jugadores.

¿Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario han solicitado reducciones?

Cristal está a favor de la rebaja porque hay clubes que sí están afectados, pero ellos no tienen inconvenientes y van a pagar como corresponde. Por su parte, Alianza habló en un momento con el plantel, pero solo como prevención. Sabemos que no la necesitan y han recibido dinero de Conmebol por la Copa Libertadores. En la misma situación está la ‘U’. En algún momento, Carlos Moreno (administrador crema) dijo que no podrían pagar, pero ellos tienen fondos por la Libertadores. Ninguno de los tres tendrá problemas.

LEE TAMBIÉN

● Coronavirus: ¿nos esperan dos años más de aislamiento?

● Estrellas de “Friends” organizan sorteo para luchar contra la pandemia

● Barranco: el DJ que pone a bailar a familias en plena cuarentena

● Pizarro y la razón familiar que complica su regreso a Alianza Lima

● Un perro le roba la dentadura a su dueño en divertido viral