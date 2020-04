El fútbol peruano no volverá mientras siga la búsqueda de la vacuna contra la covid-19, enfermedad provocada por el brote del nuevo coronavirus. Así lo considera Víctor Zamora, ministro de Salud.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo el titular de la cartera de salud.

La FPF maneja algunas posibilidades para reactivar la Liga 1 pero el panorama todavía no es claro porque se está a la espera de las decisiones del Gobierno al término de la cuarentena. La FIFA ya se pronunció y dejó en claro que la salud está por encima de todo.

El titular de FIFA, Gianni Infantino, dijo hace unos días que nadie podría determinar cuándo se reanudará el fútbol a causa de la pandemia por de covid-19.

“Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener fútbol pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes. Si el fútbol puede dar una lección de vida, es esta. En la FIFA ponemos la salud en primer lugar”, expresó Infantino.

Lo que se sabe es que en la FPF no se contempla la posibilidad de cancelar el fútbol hasta 2021. Pero todo dependerá de las decisiones de la Presidencia del Perú, FIFA y Conmebol”. Si la Liga 1 inicia en las próximas semanas, lo que sí es seguro es que se jugará sin público.