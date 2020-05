Martín Vizcarra, presidente de la República, anunció este viernes que se permitirá el reinicio del fútbol profesional bajo un protocolo por la pandemia de coronavirus en Perú.

"Se permite actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo, como también el fútbol profesional. Los partidos serán con estadios sin público”, sostuvo el jefe de Estado en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, tras comunicar a la población que se ampliará del estado de emergencia por el brote del nuevo coronavirus hasta el 30 de junio.

De esta manera, se confirmó que los entrenamientos de los equipos de la Liga 1 se reanudarán con medidas anti COVID-19 para la posterior reprogramación de partidos a puertas cerradas.

“Otro tema que también es sumamente importante. Se permite también, a partir de esta prologa del estado de emergencia, las actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo. Así como también se permite el fútbol profesional. Hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la FPF para poder reiniciar las prácticas y más adelante la competencia. Es importante hacerlo, obviamente respetando los protocolos de seguridad. Los partidos de carácter profesional, por los menos en los siguientes meses, serán sin público. Podrán verlos desde sus hogares”, agregó el mandatario.

El Torneo Apertura de la Liga 1 entró en receso durante la segunda semana de marzo, cuando llegó la pandemia al país y se habían jugado seis fechas. Alianza Universidad lidera la tabla de posiciones del certamen con 16 unidades, sin embargo, todavía no se ha definido cómo se completará la temporada.

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y demás elencos del torneo local, podrán ir retomando -de manera progresiva- sus trabajos de entrenamiento para recuperar el estado físico y quedar a punto para lo que será el reinicio de la Liga 1.

El protocolo para el reinicio de la Liga 1 contempla las medidas que deberán seguir los jugadores desde que salen de casa. Por ejemplo la indumentaria, agua, suplementos y elementos de aseo serán propios y personales. También se sugiere no usar aire acondicionado si usa transporte propio. Para quienes no tienen vehículo particular, el club deberá proveer transporte de ida y vuelta.

Llegada al entrenamiento y trabajos de campo

Se tomará la temperatura a cada jugador y se desinfectará el calzado. Si la temperatura es igual o mayor a 37.5° C, el jugador será evaluado por el médico del club. Está prohibido el uso de relojes, joyas, lentes de sol, billetera o cualquier elemento susceptible de contaminación.

Ninguna persona ajena al entrenamiento debe ingresar a la zona. El periodismo no tendrá acceso a jugadores ni comando técnico. El personal técnico, médico y auxiliar será el mínimo indispensable y llevará todo el tiempo mascarilla, guantes y careta de acrílico. Los trabajos de gimnasio en la medida de lo posible se realizarán al aire libre a una distancia de 3 o 4 metros.

Post entrenamiento y retorno a casa

Los jugadores entrarán al vestidor por grupos, respetando la distancia de dos metros, para cambiar la ropa de entrenamiento por ropa seca. Solo un jugador podrá estar en la sala de fisioterapia si requiere atención del mismo.

El personal de limpieza, debidamente protegido, deberá desinfectar las instalaciones dos veces al día, y constantemente las cerraduras, barandas, etc. Además, tendrá que abastecer de implementos de limpieza a los miembros de cada institución.

