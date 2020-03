Correr distancias cortas, como carreras de 3 o 5 kilómetros no necesariamente requieren de un entrenamiento físico, pero, al afrontar una media maratón, que consiste en recorrer 21 Km., tendríamos dificultades si no nos preparamos previamente.

Para cumplir con éxito la meta de mejorar la salud, quemar calorías, y por qué no, tener el logro de haber culminado una media maratón, Kelsey Maloney, especialista de Fitbit, te recomienda seguir los siguientes pasos:

Haz un calendario de entrenamiento. Ya sea que tu objetivo es hacer cierto tiempo o simplemente cruzar la meta, un calendario de entrenamiento es necesario para cualquier tipo de maratón. Crea uno que se adapte a ti y a tu nivel de ejercicio.

Haz un cambio en tu ruta de entrenamiento. Tomando diferentes caminos y mezclando el paisaje no solo te ayuda a seguir motivado, sino que también te ayudará a examinar diferentes terrenos y niveles de elevación.

No te desanimes si te parece que no se está volviendo más fácil. Si se está haciendo fácil, significa que necesitas estar corriendo más y con mayor dificultad. Si no, mantén tu ritmo y cree en ti mismo. Cuando llegue el día de la carrera te emocionarás con la adrenalina y además los mismos corredores te mantendrán lleno de energía.

Registra tu progreso. Cada vez que termines de correr, regístralo en tu App de Fitbit o márcala en tu calendario. Es muy satisfactorio ver el día de la maratón cada vez más cerca.

No cambies tus tenis para el día de la carrera. Hecho bien conocido: nunca corras un maratón con tenis de deporte que no hayas usado anteriormente o en entrenamientos. Esa es una receta para evitar ampollas y dolores.

Prueba tu outfit un día antes de la carrera. Tu outfit es más importante de lo que crees, es vital probártelo de antemano. Calcetines sin soporte, un brasier deportivo con picazón, o shorts aguados son lo suficiente para hacer que alguien corra con dificultad. Prueba todas tus opciones para que te asegures que estás listo para la carrera. ¡Recuerda, solo corres tu primer media maratón una vez!

No corras largas distancias días antes de tu carrera. La semana antes de tu carrera debe ser dedicada a descansar, estirarte y conservar la energía. Ejercicios delicados y pequeños trotes son recomendados, no quieres poner en riesgo una lesión cuando te estés estirando en casa.

Crea un playlist. No hay nada como tus canciones favoritas para ponerte listo antes y durante tu maratón. Asegúrate de crear un playlist que dure todo el tiempo de la carrera. De esa manera puedes escuchar la playlist en aleatorio, y no tendrás que sacar tu celular para cambiar la canción.

No te estreses por la cantidad de gente. Caminar a la línea donde comienzas la carrera con cientos de personas puede hacerte sentir algo incómodo. Sin embargo, una vez que empiezas, la multitud se separa y lo que parecía tan intimidante al principio, se convierte en una gran parte de lo que realmente te mantiene en movimiento. Los demás corredores te mantendrán inspirado. Sin mencionar que muchas de las familias de los corredores vienen a apoyar con pancartas y cartulinas muy astutas e inteligentes.





