Por Carlos Lázaro

El medallista de oro en Lima 2019 y actual número seis del ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash (PSA) conversó con Publimetro desde Canadá. Con su entrenador, un ex número uno del mundo, realiza todos los sábados partidos de exhibición en vivo por YouTube.

¿Ya estabas en Toronto cuando se cerraron las fronteras del Perú?

No. Estaba en Londres, pues acababa de jugar en St. James’s Place Canary Wharf Classic (quedó entre los ocho mejores). La situación por el COVID-19 se puso grave en Inglaterra y retorné a Toronto. Una vez ahí, ya no pude volver al Perú, pero resido en esta ciudad de Canadá desde enero. Tomé esa decisión porque tengo más facilidades para entrenar.

Entonces, ¿fue una gran decisión quedarte allá?

Creo que sí. No es tan malo pasar la cuarentena en Toronto. En casa tengo un campo de squash, un gimnasio, pero lo malo es que no puedo estar con mi familia. Hace buen tiempo que no los veo debido a que viajo mucho por el circuito mundial.

¿Y cómo repartes tu día durante el aislamiento?

Hace mucho que no gozaba de un buen tiempo como para descansar. En los últimos años, he sufrido lesiones y no tuve tiempo para recuperarme bien. Entonces las primeras tres semanas del confinamiento me han servido para volver a mi mejor estado. Recién llevo dos semanas entrenando a una alta intensidad, dividido en dos turnos al día. Además, veo series, también estoy leyendo; en realidad, trato de ocupar mi jornada con un poco de todo.

¿Sientes que la crisis sanitaria se ha presentado en el mejor momento de tu carrera profesional?

Se podría decir que sí. Estaba jugando muy bien. Tenía mucho ritmo, pero venía arrastrando molestias. Sentía que mi cuerpo no estaba al 100%. Podía jugar sin problemas, pero poco fortalecido. Este tiempo de descanso me ha ayudado a recuperarme y creo que cuando empiece otra vez el circuito estaré incluso mejor que antes.

Podríamos decir que esas molestias son uno de los obstáculos para vencer a los egipcios que lideran el ranking (Top 4)...

Fue el tema físico y mi cuerpo en general. Al ser el número seis del mundo, para ganar un torneo grande (Platinum) debo enfrentarlos a veces desde cuartos de final. Ahora, en el squash no hay día de descanso, eso también complica todo. Puedo ganar al número tres en semifinales, pero el número uno me espera en la final. Sin embargo, con todo este tiempo libre y recuperado, estoy mejorando físicamente y esa es la parte más positiva de la cuarentena. Volveré con más fuerza.

¿Qué sensaciones te genera tener como técnico a un ex número uno del mundo?

En realidad, trabajo con Jonathon Power (Canadá) desde los 15 años, pero en los últimos ocho años de forma indirecta. Mi papá también es mi entrenador, desde mis inicios, y Power nos apoyaba. Sin embargo, desde enero decidimos hacerlo más formal y tenerlo al lado es una experiencia increíble. Es un exjugador de élite y aprendo día a día.

Y para demostrar la calidad de Power, además de la tuya, decidieron jugar partidos de exhibición...

Como tenemos una cancha en casa y no hay deportes en vivo, creamos el ‘Super Squash Saturday’. La primera edición fue genial. Hubo mucha gente conectada. Esperamos que este sábado vuelvan a conectarse al canal de YouTube (Super Squash Saturday). Tenemos programado hacerlo por los próximos tres sábados desde las 11 a.m. (hora de Perú) y ahora contaremos con comentarios en vivo en español y árabe (solo había en inglés).

LEE TAMBIÉN

● Implementan acciones a favor de personas con discapacidad en cuarentena

● La temporada final de “La casa de las flores” ya está en Netflix

● Un increíble pan solo con leche, harina y sin levadura

● Yotún y Flores sobre look de Gareca: “Se ha echado al abandono”

● Periodista transmite en vivo sin notar que se veía a su esposo en la ducha