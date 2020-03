Nolberto Solano está en el ojo de la tormenta luego de haber sido capturado por la Policía Nacional al haber quebrado la orden de inamovilidad que dictó el Presidente del Perú como medida para combatir el coronavirus en el Perú. Una indisciplina de Ñol que trae a la luz la vez que dejó fuera de la selección peruana sub 23 a Kevin Quevedo por no asistir a un entrenamiento. ¿Lo recuerdas?

El pasado 31 de diciembre, a pocos días de que la selección peruana viaje para Colombia para disputar el Preolímpico rumbo a Tokio 2020, Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana Sub 23 y el anuncio lo hizo la FPF a través de un comunicado que la medida en la que señaló que la decisión correspondía al comando técnico liderado por Solano.

“La Federación Peruana de Fútbol informa la desconvocatoria del futbolista Kevin Quevedo de Alianza Lima, por decisión del comando técnico de la Selección Peruana Sub 23”, afirmaba el comunicado publicado en las redes sociales de la FPF.

Lo que vino después, ya es conocido: la selección peruana sub 23 no logró avanzar a la segunda fase del Preolímpico y quedó eliminado en fase de grupos. Kevin Quevedo no logró renovar con Alianza Lima y llegó al Goias de Brasil como agente libre y Nolberto Solano, ya vimos, que fue detenido por no acatar una orden gubernamental.

El profesionalismo del llamado ‘Maestrito’ está en tela de juicio, sobre todo porque sancionó una indisciplina que perjudicó a todo un grupo de futbolistas, cuando él ha hecho una que puede perjudicar a un país entero que lucha contra el peligroso COVID-19.





LEE TAMBIÉN

● España reporta 769 muertos por coronavirus en un día y suma 4.858

● Sebastián Yatra y Ricky Martin estrenan video musical ‘Falta Amor’

● ¿Cómo los viajeros podemos ayudar a la industria del turismo?

● Barcelona hizo oficial la reducción de sueldos a sus jugadores

● Google Maps: cómo difuminar a una persona en el mapa