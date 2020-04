El lamento de Jefferson Farfán por la reducción de sueldo que se acordó en Lokomotiv, ante la crisis por el coronavirus, provocó una serie de cuestionamientos en redes sociales. No obstante, también obtuvo respuesta de parte del club ruso.

Y es que el presidente de la junta directiva de Lokomotiv, Anatoly Meshcheryakov, dio una contundente opinión sobre el tema. “¿Farfan no está satisfecho? El equipo tomó la decisión de reducir los salarios”, indicó el mandamás, en entrevista con el diario ruso, Sport Express.

La noche del reciente viernes, Jefferson Farfán cuestionó, en un enlace en Instagram, que compartió con su amigo y excompañero en Alianza Lima, Roberto Guizasola, la medida de recortar su sueldo en un 40%.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada… lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, dijo la ‘Foquita’. “Le quito, hasta la camiseta al ‘profe’, que se jueguen con todo, menos con mi ‘candela’”, añadió.

El anuncio del Lokomotiv

Horas antes de las declaraciones de Jefferson Farfán, el Lokomotiv comunicó que los jugadores acordaron reducirse el saldo a casi la mitad, a raíz de la crisis por el COVID-19, que ha desencadenado en la infección de más 1.5 millones de personas y ha provocado la muerte de más de 100 mil.

“Los futbolistas de Lokomotiv resignaron el 40% de su salario, mientras esté detenida la Premier League de Rusia”, señaló el cuadro ruso.

