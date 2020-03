Marzo era el mes que todos los hinchas del fútbol sudamericano esperaban con ansias: arrancaban las Eliminatorias Qatar 2022 y la selección peruana debutaba ante Paraguay, en Asunción y con la ilusión de empezar con el pie derecho el camino al torneo más improtante de la FIFA por segunda ocasión consecutiva. La pandemia por el coronavirus canceló la fiesta y aquí te contamos cómo hubiese llegado la bicolor a este trascendental partido.

Este jueves 26 de marzo del 2020, la selección peruana de Ricardo Gareca debutaba ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde buscaba otra hazaña, como la última goleada por 4-1 que encaminó a la bicolor hacia el pasado torneo de la FIFA. Pero el coronavirus le ha ganado el primer partido al fútbol y deporte a nivel mundial.

Si el torneo no se hubiese cancelado, este jueves, desde las 5:30 p.m. (hora peruana) el coloso asunceño luciría un lleno espectacular para este partido que sería una especie de revancha para la selección local. Mira aquí cómo se preparaba el equipo de Ricardo Gareca y los planes que tenía.

¿Cómo llegaba la selección peruana?

Que las Eliminatorias Qatar 2022 inicien en marzo, generaban una serie de cuestionamientos en torno a la convocatoria de algunos jugadores como Carlos Zambrano y sobre todo Christian Cueva. Ambos cambiaron de clubes ante la falta de continuidad en Dinamio Kiev y Santos de Brasil, respectivamente, pero el tiempo que tenían para jugar era poco.





Sin embargo, el comando técnico los observaba con atención porque quería contar con ellos. El ‘Kaiser’ no jugaba en Boca Juniors porque estaba acondicionándose físicamente y ‘Cuevita’ esperaba solución a su problema con Santos para que la FIFA lo habilite. Ambos jugaron sus primeros partidos en marzo y parecía que la puerta de la selección se les abría. Lamentablemente el defensor central se convirtió en el primer descartado por una lesión a las costillas.

La gran sorpresa en la lista hubiese podido ser Sergio Peña, volante del FC Emmen quien encandilaba a los Países Bajos con goles y asistencias en el mismo equipo que le dio la oportunidad a Miguel Araujo de volver a jugar tras su salida de Talleres de Argentina y sonaba para ser titular en la zaga junto a uno que llegaba entonado y pintaba como fijo: Luis Abram, zaguero titular de Vélez Sarsfield de Argentina.

Mientras que habían otros jugadores que preocupan como Jefferson Farfán, quien venía recuperándose de una lesión a la rodilla derecha y que recién en los primeros meses de este año se había unido al plantel del Lokomotiv Moscu de Rusia, aunque era difícil que pueda jugar partido alguno por el poco tiempo de trabajo con su club y su ausencia en la pretemproada.

Los demás son caras conocidas, Gallese, Advíncula, Trauco, Flores, Tapia, Aquino, Guerrero, Ruidiaz y André Carrillo quien, en una entrevista con un medio arábico, confesó que Ricardo Gareca le dijo que podía no ser tomado en cuenta si seguía jugando en esa liga. “En un principio, el entrenador me comentó que si continuaba aquí no iba a ser tomado en cuenta para la selección. Mi respuesta fue clara, que yo estaba feliz”

في لقاء حصري مع #كورة_روتانا ..

نجم #الهلال #كاريو يرد على التقارير التي تزعم تراجع مستواه مع منتخب بلاده بسبب الهلال#اندريه_كاريو pic.twitter.com/w21QO83jnc — برنامج كورة (@korarotana) March 16, 2020

La última voz del ‘Tigre’

En febrero de este año, Ricardo Gareca, como es costumbre, atendió de forma individual a los medios deportivos y con ello despejó muchas dudas sobre su posible llamado. Habló de Christian Cueva, de una posible sorpresa y de los planes de trabajo para el primer partido que debió jugarse este jueves 26 de marzo del 2020, desde las 5:30 p.m. (hora peruana).

“A Christian Cueva es muy difícil dejarlo de lado”, dijo el entrenador de la selección peruana reafirmando cuán importante es el hoy jugador de Pachuca de México en su esquema.

MEX00. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 29/02/2020.- El jugador Christian Cueva de Pachuca (d) disputa el balón con Jonathan Peralta de Queretaro (i) hoy, sábado 29 de febrero de 2020, durante un partido de la jornada ocho del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Sobre las posibles novedades, Gareca señaló que “Puede haber un muchacho que ustedes no lo tengan en la cabeza, pero es más probable que vean a jugadores de los que tenemos mayor conocimiento. Un jugador, que por ahí nunca estuvo con nosotros, para esta Eliminatoria, es menos probable. Puede haber un caso. Por ahí hay alguna sorpresa”.

Pero lo que más destacó el entrenador de la bicolor, en un último reto viral con un youtuber argentino es que su próximo objetivo “es clasificar al mundial”.

Así hubiese llegado la selección peruana al debut de las Eliminatorias Qatar 2022. Con un equipo que busca rearmarse tras la experiencia del último proceso que terminó con la bicolor enfrentando a Dinamarca, Francia y Australia en el grupo C del Mundial Rusia 2018.

Además, había optimismo de empezar las clasificatorias con buen pie: la selección peruana con Ricardo Gareca solo sabe de triunfos ante Paraguay, al que enfrentó cinco veces y obtuvo cinco triunfos entre amistosos, eliminatorias y Copa América.

Así luce el estadio Defensores del Chaco donde se iba a jugar el partido

1 El estadio Defensores del Chaco donde Perú iba a enfrentar a Paraguay. (Fotos: Carlos Juri)

2 El estadio Defensores del Chaco donde Perú iba a enfrentar a Paraguay. (Fotos: Carlos Juri)

3 El estadio Defensores del Chaco donde Perú iba a enfrentar a Paraguay. (Fotos: Carlos Juri)

4 El estadio Defensores del Chaco donde Perú iba a enfrentar a Paraguay. (Fotos: Carlos Juri)

5 El estadio Defensores del Chaco donde Perú iba a enfrentar a Paraguay. (Fotos: Carlos Juri)



NO DEJES DE VER